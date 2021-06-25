"Жаловаться на судей - это не по-мужски". Кункабаев - о "противоядии" против Джалолова, мечте переписать историю и боях в профи

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев намерен стать чемпионом мира и Олимпийских игр. Своей мечтой он поделился в интервью с корреспондентом Vesti.kz. Также он дал оценку прошедшему чемпионату Азии, отметив, что искать виноватых в поражениях - не мужское дело.

- Камшыбек, будучи капитаном команды, как оцениваете прошедший чемпионат Азии?

- Если смотреть на результаты, то чемпионат Азии сложился для нас не так уж удачно - нет золотых медалей. Однако, как отметил наш президент Федерации Кенес Ракишев, у нас должно было быть минимум три "золота". И это так.

Но я считаю, что нам нельзя жаловаться на судей, искать виноватых в таком исходе - это не по-мужски.

Придерживаюсь такого мнения, что если проиграл, то проиграл. Руку подняли другому, значит уступил. Это мое личное мнение. И, даст Бог, на Олимпиаде мы докажем, что мы сильная сборная.

- Как бы то ни было, ведь ЧА все равно был без выхода на пиковые формы...

- Верно. Чемпионат Азии не был показательным в плане физической формы. Между ним и Олимпиадой очень небольшой временной промежуток. И нельзя было выходить на пик и там, и там. Не хватило бы в итоге дней на восстановление. Был бы спад. Так что наш акцент был на Олимпийских играх.

- Что входит сейчас в подготовительный план перед ОИ?

- Недавно завершился сбор. Потом еще один, и 16-го числа мы вылетаем на место. Проведем адаптацию и начнем наши соревнования.

- Камшыбек, Ваше противостояние с боксером из Узбекистана Баходиром Джалоловым превратилось в классику. Нашли "противоядие"?

- Мы не в первый раз с ним встречаемся. Сильный соперник. История насчитывает семь очных встреч. Счет 4:3 в его пользу. Однако не все свои поражения я признаю. Не могу сказать, что уступал вчистую. Но факт есть факт. Как говорил, кому руку подняли, тот и выиграл.

Конечно, на ЧА были ошибки. Мы анализируем их. И собираемся показать себя на высшем уровне, избегая недочетов.

- Что относительно Вашей профи-карьеры? Или это был этап подготовки к ОИ в период пандемии?

- У меня в любительском боксе есть мечта - стать чемпионом мира, победить на Олимпиаде. У нас в истории нет такого. После Олимпиады я буду точно боксировать на мире, а потом станет известно относительно профи-карьеры. Обсудим с командой, Федерацией. Есть некоторые планы. Сейчас главное - это Игры. Настрой только на это.

Добавим, что капитан на ЧА стал вторым. В финале весовой категории свыше 91 килограмма он проиграл Баходиру Джалолову.

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