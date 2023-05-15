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"Их битвы - украшение любого турнира". Найдено объяснение преимуществу Джалолова над Кункабаевым

"Их битвы - украшение любого турнира". Найдено объяснение преимуществу Джалолова над Кункабаевым
©ДРС

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о противостоянии между казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым и узбеком Баходиром Джалоловым, сообщают Vesti.kz. Их очередная встреча случилась на прошедшем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира-2023 по боксу.

Соперники вновь сошлись в 1/4 финала весовой категории свыше 92 килограмма. Бой закончился победой Джалолова единогласным решением судей.

"Поединки двух титулованных супертяжеловесов - казахстанца Камшыбека Кункабаева и Баходира Джалолова - украшение любого турнира. Не стало исключением и их ташкентская битва. Я бы не стал утверждать, что Камшыбек Кункабаев "перегорел" перед боем. Дело даже не в психологии казахстанского файтера. Просто у соперников слишком разные габариты. Глядя на Баходира Джалолова (рост - 201 см) у меня складывается мнение, что для таких крупных бойцов нужно вводить новую весовую категорию - свыше 110 кг. Повторюсь, Кункабаев и Джалолов - боксеры разных весовых категорий", - сказал Хрюнов в беседе с телегарам-каналом "Дядя Ваня".

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

В итоге Джалолов выиграл золото домашнего ЧМ, а Кункабаев остался без медали.

Их противостояние является самым ожидаемым для поклонников бокса. До 2019 года Кункабаев вел 3:1 по личным встречам, однако затем Джалолов выиграл теперь уже шесть боев подряд (Прим. - в феврале казахстанец из-за травмы не вышел на ринг против узбекского боксера на "Кубке Странджа" перед четвертьфинальным поединком).

Джалолов обратился к казахстанским победителям ЧМ-2023 по боксу

На ЧМ-2023 казахстанские боксеры завоевали пять медалей - четыре золото и одно серебро. С этим результатом Казахстан занял второе место в медальном зачете. Первыми стали хозяева ринга - у Узбекистана пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

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