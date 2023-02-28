IBA отметила нокаут в исполнении лидера сборной Казахстана на малом ЧМ по боксу

Международная боксерская ассоциация (IBA) представила видео нокаута в исполнении лидера сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева, выступающего в супертяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кункабаев в поединке 1/8 финала "Кубка Странджа" в Софии (Болгария), который называют малым чемпионатом мира, нокаутировал Стэна Бертенса из Нидерландов. Это был единственный бой казахстанца на этом турнире. На следующий поединок против олимпийского чемпиона из Узбекистана Баходира Джалолова Кункабаев не вышел.

Казахстанца за это потроллили в Узбекистане.

"Подготовка к чемпионату мира по боксу IBA в Индии и Узбекистане идет полным ходом! Это была мощная разминка перед главными событиями, мы уже с нетерпением ждем, что же будет дальше", - пишет IBA на своей странице в Instagram.

Отметим, что Казахстан показал провальный результат на прошедшем "Кубке Странджа".

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