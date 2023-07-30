IBA объявила о запуске Лиги чемпионов по боксу

Международная боксерская ассоциация (IBA) заявила о проведении двух новых соревнований в 2024 году - Глобального боксерского кубка и Лиги чемпионов, сообщает Insidethegames. К участию в них будут допущены и спортсмены из стран, чьи федерации покинули IBA.

Лига чемпионов запущена с целью предоставить больше возможностей элитным боксерам и развивать спорт на клубном уровне. Ожидается, что в турнире, который продлится 10 месяцев и закончится в ноябре 2024 года, примут участие 32 команды с пяти континентов.

Глобальный боксерский кубок также будет командным соревнованием. Ожидается, что в турнирах будут разыгрываться значительные призовые.

В июне IBA лишилась признания МОК из-за того, что не смогла решить проблемы с финансами, управлением и доверием к своим соревнованиям. Национальные федерации Новой Зеландии, Швейцарии, США и Аргентины официально вышли из IBA.

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Напомним, в апреле представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной федерации бокса World Boxing, рассчитывая на получение признания со стороны Международного олимпийского комитета в свете продолжающегося конфликта между МОК и IBA.

Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК. Соревнования по боксу не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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