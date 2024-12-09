Хасбик поддержал сборную Казахстана по боксу перед финалами ЧА

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, вместе с серебряным призером Олимпиады Нурбеком Оралбаем, обратился к членам сборной Казахстана по боксу, которая выступает на чемпионате Азии в Таиланде, передает Vesti.kz.

Их встреча произошла во время конгресса международной федерации бокса (IBA) в Дубае. Во время нее Нурбек и Хасбик записали видео для других казахстанских боксеров.

"Санжар (Ташкенбай), Махмуд (Сабырхан), Айбек (Оралбай), саламалейкум! Удачи вам! Деритесь, побеждайте!" - заявил Хасбик в опубликованном видео.

Отметим, что Махмуд Сабырхан выиграл чемпионат мира по боксу в категории до 54 килограммов, а Санжар Ташкенбай - в категории до 48 килограммов в 2023 году. Айбек Оралбай в 2022 году стал чемпионом Азии. В настоящее время они продолжают борьбу за медали ЧА, финалы которой пройдут 11 декабря. Всего в решающую часть турнира пробились девять казахстанцев. Это помимо Сабырхана, Ташкенбая, Оралбая, еще и, Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг).

Добавим, что Хасбик - это популярный видеоблогер из сферы единоборств. Некоторое время он сотрудничал с российскими поп-MMA турнирами, но большую популярность Магомедову принес конфликт с боем против таджикского певца Абдурозика. В сентябре 2022 года Хасбик стал амбассадором промоушена смешанных единоборств UFC.