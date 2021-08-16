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"Готовили как Уорда". Почему Кункабаев проиграл в Токио: причины от Григория Стангрита

"Готовили как Уорда". Почему Кункабаев проиграл в Токио: причины от Григория Стангрита
Фото: Reuters©
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев на Олимпиаде в Токио дошел до полуфинала, где его остановил американец Ричард Торрес. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал причины случившейся сенсации.

"По поводу Кункабаева. Сложно сказать, что там произошло. Может быть, не хватило сил. Все-таки третий бой на турнире. Вроде бы уверенно шел, но, видимо, не хватило. Также есть вероятность, что соперник оказался неудобным. 

Есть же ребята, которые особо ничего не показывали на прошлых турнирах. Участвовали на тех же чемпионатах мира или других турнирах, но либо рано вылетали, либо не доходили до медалей. А вот приехали на Олимпиаду и поймали кураж. Причем из ниоткуда, а после идеальной подготовки: не было никаких травм, прекрасно прошел лагерь, приехал в отличном настроении и на пике своей формы.

Ловит кураж, все идет отлично и доходит до финала Олимпиады, хотя раньше не было подобного. У Торреса что? Есть медаль пятилетней давности, которую он взял в Санкт-Петербурге.

Может, его готовили чисто под Олимпиаду, как, например, Уорда. Да, он молодежный чемпионат выиграл, но его подготавливали под ОИ. Именно его тренер. Им не нужны были ЧМ, а только вершина. И они ее взяли.

Так что и с Торресом возможна такая же история. Он приехал в Токио в великолепной форме и готовности. И у него пошло. С первого боя все начало складываться. В четвертьфинале ему попадается кубинец, которого прошел, хотя соперник очень хороший. 

И возможно, что роль сыграла уверенность в себе после победы над мощным оппонентом. А Камшыбеку не хватило где-то сил, настроя. Что-то пошло не так. Хотя до турнира Камшыбек выглядел сильнее, лучше. Но именно в этот день, в этот час сильнее оказывается другой. Так сложились обстоятельства", - сказал Стангрит.

Добавим, что в итоге казахстанец остался с бронзовой медалью. Торрес в финале уступил Баходиру Жалолову из Узбекистана.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Олимпиада-2020 Япония Уорд Андре

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