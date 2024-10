Головкин показал будущих легенд бокса

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин находится в Пуэбло (штат Колорадо, США), где проходит первый в истории чемпионат мира (U-19) под эгидой новой организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Головкин с февраля возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии World Boxing.

Legends. Current and future.



World Boxing is thankful for the attendance of Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) at our U19 Championships. pic.twitter.com/pAH6w6nmHx