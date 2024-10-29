Головкин показал будущих легенд бокса

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин находится в Пуэбло (штат Колорадо, США), где проходит первый в истории чемпионат мира (U-19) под эгидой новой организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

"Легенды. Нынешние и будущие. World Boxing благодарит Геннадия Головкина за присутствие на нашем чемпионате U-19", - подписала World Boxing совместное фото GGG с участниками первенства.

Напомним, Головкин с февраля возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии World Boxing.

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Legends. Current and future.



World Boxing is thankful for the attendance of Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) at our U19 Championships. pic.twitter.com/pAH6w6nmHx — WORLD BOXING (@RealWorldBoxing) October 28, 2024

Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

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От Казахстана на первенстве мира в США выступят четыре боксера: Ерасыл Амангалиев (до 55 кг), Асылхан Кушербай (до 65 кг), Диас Серикулы (до 70 кг) и Даниял Райымбеков (до 85 кг).

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing.

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