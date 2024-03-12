Головкин отреагировал на успех казахстанских боксеров в отборе на Олимпиаду-2024

Экс-чемпион мира в среднем весе, ныне глава Национального олимпийского комитета (НОК) Геннадий Головкин отреагировал на успешное выступление казахстанских боксеров на всемирном квалификационном турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передают Vesti.kz.

По итогам турнира Казахстан завоевал пять лицензий на Олимпийские игры-2024 в Париже. Их обладателями стали Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Головкин выложил в соцсетях фото с триумфаторами, подписав его: "Біздің жігіттер" (Наши парни).

Ранее олимпийские лицензии от Казахстана завоевали Камшыбек Кункабаев (+92 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг). Это произошло на летних Азиатских играх.

Перед Олимпиадой состоится еще один отборочный турнир, на котором будут разыграны лицензии в Париж-2024. Он пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).