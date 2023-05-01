Глава IBA высказался о конфликте с МОК из-за исключения бокса из Олимпиады

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за исключения бокса из программы Олимпиады, сообщают Vesti.kz. По его словам, они ведут диалог с МОК о статусе организации.

Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК.

Кремлев заявил, что они создали рабочую группу для решения проблемы и ведут переписку с представителями МОК по поводу сложившейся ситуации.

"Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения. Не должно существовать спортивных чиновников, которые хотят кого-то лишить флага или гимна либо исключить вид спорта", - приводит его слова "Матч ТВ".

Функционер подчеркнул, что IBA продолжит отстаивать свою независимость и бороться за проведение соревнований по боксу на Олимпийских играх.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян до участия в международных соревнованиях. В марте 2023 года МОК выпустил новые рекомендации, в которых говорится о возможном возвращении россиян и белорусов на старты. Они, в частности, предполагают нейтральный статус, индивидуальный допуск, отсутствие у спортсменов контрактов с силовыми структурами и Вооруженными силами.

Ранее из-за финансовых проблем, трудностей в управлении и организации судейства МОК отстранил IBA от проведения квалификации на Игры в Токио. Соревнования по боксу также не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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