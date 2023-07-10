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В федерации прокомментировали допинг-скандал с участием призеров ЧА по боксу

В федерации прокомментировали допинг-скандал с участием призеров ЧА по боксу
©КФБ

Пресс-секретарь Казахстанской федерации бокса (КФБ) Аян Толеген прокомментировал корреспонденту Vesti.kz допинг-скандал с участием призера чемпионата Азии Саматали Тольтаева и финалиста молодежного чемпионата Абзала Серика. В ходе беседы он высказался о штрафах и последствиях, к которым приведет этот инцидент.

Отмечается, что у Тольтаева нашли в организме запрещенный препарат оралтуринабол, у Серика - метастерон. Оба дисквалифицированы на три года. Тольтаев с 31 марта 2023 года - до 31 марта 2026-го, Серик с 7 апреля 2023 года - до 7 апреля 2026-го.

"Любая информация, которая появляется на сайте Казахского национального антидопингового комитета является точной. Она появляется там только после получения допинг-пробы Б.

Да, действительно, у Серика Абзала и Саматали Тольтаева нашли запрещенные препараты. Однако стоит отметить, что проверки еще в начале года инициировала Казахстанская федерация бокса. Комплексно-научная группа КФБ во главе с ее координатором Галией Биляловой не оставила без внимания но одного из наших спортсменов. Тренерский штаб Мырзагали Айтжанова должен был знать, с каким "материалом" ему предстояло работать.

В целом, у казахстанских боксеров очень хорошая репутация. Это, а также, наше добровольное решение содействовать антидопинговому агентству - позволило сократить срок дисквалификации на целый год.

С Сериком и Саматали были проведены беседы. Никаких штрафов по отношению к ним не будет. Они и так пострадали и сами понимают, насколько все непросто. Сейчас в сборной Казахстана сумасшедшая конкуренция, а значит, шансов вернуться после длительной паузы будет немного. Вы ведь сами видели видели, какой уровень показал в Ташкенте Дулат Бекбауов в отсутствии Серика Абзала. В любом случае, будем надеяться, что Саматали и Серик еще не сказали своего последнего слова", - отметил Толеген.

Также пресс-секретарь прояснил, как проходит процедура проверки боксеров на допинг:

"Вообще, если первая проба оказывается положительной, то боксер отстраняется от сборной до получения повторного анализа. Чтобы избежать дальнейших прецедентов, мы готовим ряд мероприятий совместно с тренерами, боксерами и представителями Казахского национального антидопингового центра. Ребят надо предупреждать и сообщать о возможных рисках и правилах поведения.

В целом, годы после карантина были непростыми. Возможно, ребята информационно не получали надежную подпитку. Сейчас мы будем контролировать и пресекать эти недочеты. В истории казахстанского бокса подобных претендентов было мало, тем не менее, эти случаи должны послужить нам уроком.

В целом, работы впереди очень много. Нас ждут летние Азиатские игры в Китае. Основная команда будет готовиться к завоеванию олимпийских лицензий".

Тольтаев - бронзовый призер чемпионата Азии-2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле он был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира-2023, который проводился в Ташкенте.

Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Тольтаев Саматали

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