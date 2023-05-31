В федерации отреагировали на лидерство Казахстана в рейтинге IBA

Президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Кенес Ракишев прокомментировал лидерство сборной Казахстана в обновленном рейтинге Международной ассоциации бокса (IBA), сообщают Vesti.kz.

"На сайте IBА опубликовали обновленный рейтинг лучших стран. Казахстан сохранил в нем безоговорочное лидерство. В связи с этим, я поздравляю всю страну с таким выдающимся достижением! Это наша общая победа - спортсменов, тренеров, врачей, государства, федерации и конечно же наших болельщиков!", - сказал Ракишев.

Президент КФБ добавил, что нужно продолжать работать:

"Самое главное - в нужный момент мы не подвели свою страну, свой народ. Наша общая задача в дальнейшем продолжать традицию побеждать и высоко нести флаг Казахстана на самых крупных международных турнирах! Еще раз всем огромная благодарность от моего имени и от имени Казахстанской федерации бокса".

Напомним, при составлении рейтинга IBA учитываются выступления мужских и женских команд в международных турнирах. Так, Казахстан с 81 000 баллами занимает первое место. На втором месте идет Узбекистан (60 800), а замыкает тройку лучших Россия (58 050).

Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте

На прошедшем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира-2023 казахстанские боксеры завоевали четыре золотые и одну серебряную награду. С этим результатом Казахстан занял второе место в медальном зачете, уступив только хозяевам ринга - у узбекских боксеров пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

Для Казахстана это лучший результат со времен домашнего ЧМ-2013, который проходил в Алматы: тогда казахстанские боксеры завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы.





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