 F5aXe3mJSINnyx58W2DexgzFo9xHN6tUkJoYfflE
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам

"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Хрупкая девушка с нежной и красивой внешностью, в свои 24 года она уже мастер спорта по боксу, трехкратная чемпионка Казахстана, серебряный призер "Кубка Странджа" в Болгарии. О том, почему она пришла в этот не совсем девичий спорт и как стала лучшей, мы спросили у самой Ангелины.

- Ангелина, расскажите, пожалуйста, немного о себе: откуда вы родом, есть ли у вас хобби, чем любите заниматься в свободное время?
- Я из Тараза, бокс является и моим хобби, и моей основной работой. Это дело всей моей жизни, которое я его очень люблю. Очень люблю путешествовать и, как все девочки, с удовольствием участвую в фотосессиях.

- Ваша семья - спортивная?
- Да, у меня очень спортивная семья. Мой младший братишка, ему 15 лет, занимается плаванием, участвует в соревнованиях в составе сборной. Мама в детстве занималась легкой атлетикой, а папа и дедушка - боксом. Кстати, мой папа десантник, поэтому с самого детства не только приучал меня к дисциплине, но и, можно сказать, стал моим первым тренером. 

- Во сколько лет начали заниматься боксом?
- Я начала заниматься боксом в 12 лет.

- Почему пришла идея заниматься боксом? Не совсем девичий вид спорта.
- До бокса я занималась бальными танцами, но потом мне стало скучно, и я решила пойти на бокс, научиться боксировать для себя, свои плоды дали первые занятия с папой (улыбается).

- Как ваши родные отнеслись к тому, что вы выбрали бокс?
- Мои родные всегда меня поддерживали в любых начинаниях, поэтому в истории с боксом я также ощутила их поддержку. Они, конечно, не думали, что я так далеко пойду в своих тренировках, начну участвовать в боях на профессиональном уровне, попаду в сборную, выиграю Кубок мира. Сегодня поддержка родных много значит для меня, придает силы. Я очень благодарна своим родителям, очень важно на таком нелегком пути знать, что за тобой сила твоей семьи. Они, как никто знают, как я люблю бокс.

- С какими трудностями пришлось столкнуться на тренировках?
- На тренировках я сильно не сталкивалась с трудностями, несмотря на то что это действительно тяжелый труд. Я всегда позитивно настроена и мне нравится тренироваться. Уже 12 лет я занимаюсь боксом, мне очень нравится расти, становиться сильнее и профессиональнее, каждый раз учиться чему-то новому. Даже нагрузки переношу с радостью, так как только так я дойду до своей главной цели.

- Помогают ли вам в обычной жизни занятия боксом?
- Да, конечно. Бокс сформировал во мне сильный характер, научил жесткой дисциплине, благодаря ему я всегда в хорошей форме, очень важно следить за фигурой и соответствовать параметрам своей весовой категории. Плюс ко всему это здоровье, как говорится, "в здоровом теле здоровый дух".

- Приходилось ли применять навыки, полученные на тренировках?
- Мне никогда не приходилось применять спортивные навыки в жизни, и я этому очень рада. Я боксер только на ринге, и только в этот момент я люблю чувствовать прилив адреналина. А в жизни я просто девушка.

- Бокс - жесткий спорт, травмоопасный, а вы - красивая девушка. Ни разу не возникало опасений, что ваша внешность может пострадать?
- Да, это очень жесткий вид спорта, и когда я выхожу на ринг, то абсолютно не думаю о своей красоте, а только о том, чтобы показать, как я боксирую, свой профессионализм. Моя задача - выиграть, победить мою соперницу. И, конечно же, не пропускать удары.

- Чему вас научил бокс?
- Да, и очень многому. Безусловно, в боксе много трудных и сложных моментов, но он сформировал мой характер, благодаря тренировкам я очень дисциплинированная и всегда довожу начатое дело до конца.

Гордости за свою страну. Я с 13 лет начала ездить за границу, участвовать в международных турнирах, мне было важно достойно представлять Казахстан. Помню, как в 2018 году на День независимости я выиграла Кубок мира, это были такие эмоции, которые я запомнила на всю жизнь.

- Хоть раз возникали мысли пропустить тренировку?
- Конечно, за 12 лет у меня возникали такие мысли, когда были очень сильные нагрузки. Я жила в таком режиме месяцами и иногда пропускала тренировку, но на следующий день меня так сильно мучила совесть, что стандартные два часа превращались в 4 часа, а то и больше. Сейчас я стараюсь не пропускать тренировки, но если так получается, то в следующий раз я тренируюсь в два раза больше.

- Кто для вас является кумиром в боксе?
- В первую очередь это Мухаммед Али, с самого детства я пересмотрела все фильмы с его участием, все его бои. И Майк Тайсон, конечно. Мне очень импонирует его тактика ведения боя. 

- Кем видите себя в будущем?
- Это очень важный вопрос для меня. И я задаю его сама себе постоянно. На самом деле все мои заслуги ничего не будут значить, если не буду приносить пользу этому миру. У меня в планах через несколько лет открыть свой благотворительный фонд и помогать детям, у которых нет возможности заниматься спортом, открыть спортивные школы по боксу.

Есть страны, где бокс для детей в принципе не доступен, я хочу развить этот вид спорта в этих странах. Фонд, который мы откроем, будет оказывать помощь не только детям, но и всем нуждающимся. Я хочу приносить пользу другим и обязательно поддерживать спортсменов, столкнувшихся с несправедливостью.

- Что посоветуете девушкам, которые решат последовать вашему примеру и придут в бокс?
- Прежде всего я бы посоветовала им задать себе вопрос: "Станет ли бокс делом всей моей жизни? Люблю ли я этот вид спорта всей душой?". Если ответ будет "Да", то пусть будут готовы идти до конца по непростому пути. Если есть хоть малейшие сомнения, то не стоит этим заниматься. Бокс действительно нужно любить, он забирает много сил, требует полной отдачи. Им нельзя заниматься только ради денег и славы. И самое главное, никогда, каким бы видом спорта вы не занимались, не теряйте свою женственность и всегда оставайтесь настоящей леди!

- Вы стали амбассадором компании 1xBet. Почему? Что повлияло на ваш выбор?
- У нас общие цели - мы хотим развивать спорт в Казахстане! Для меня это очень важно. К тому же 1xBet динамичная компания, которая не останавливается на достигнутом, постоянно ставит перед собой новые задачи и высоты, в этом стремительном движении мы очень похожи. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным и очень интересным! 

Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Лукас Ангелина 1xbet

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:01
Бокс
"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам "Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам
Сегодня , 16:18
Бокс
Победители и призеры ЧМ-2021 по боксу не выступят на чемпионате Казахстана Победители и призеры ЧМ-2021 по боксу не выступят на чемпионате Казахстана
Сегодня , 15:22
Бокс
Почему Бибосынов не сломался морально перед ОИ-2020? Айтжанов рассказал о проблемах на чемпионате Азии Почему Бибосынов не сломался морально перед ОИ-2020? Айтжанов рассказал о проблемах на чемпионате Азии
Сегодня , 14:39
Бокс
Будут ли изменения в сборной по боксу? Кенес Ракишев - об итогах ЧМ-2021 и формировании состава Будут ли изменения в сборной по боксу? Кенес Ракишев - об итогах ЧМ-2021 и формировании состава
Сегодня , 11:26
Бокс
"Сенімдері жоғалғанын байқадық". Қайрат Сәтжанов Токиодан кейін боксшыларды ӘЧ-ге қалай рухтандырғанын айтты "Сенімдері жоғалғанын байқадық". Қайрат Сәтжанов Токиодан кейін боксшыларды ӘЧ-ге қалай рухтандырғанын айтты
Вчера , 21:04
Бокс
"Я еще не наелся боксом". Абылайхан Жусупов прокомментировал переход в профи после бронзы на ЧМ "Я еще не наелся боксом". Абылайхан Жусупов прокомментировал переход в профи после бронзы на ЧМ
Вчера , 19:43
Бокс
"Все было не зря". Жусупов - откровенно о победе на ЧМ по боксу, профи и целях "Все было не зря". Жусупов - откровенно о победе на ЧМ по боксу, профи и целях
Вчера , 17:22
Бокс
"Перед Дусматовым у меня было преимущество". Чемпион мира по боксу Бибосынов - о битве против узбекского профи "Перед Дусматовым у меня было преимущество". Чемпион мира по боксу Бибосынов - о битве против узбекского профи
Вчера , 16:02
Бокс
Чемпион мира назвал ключевые факторы победы над "казахским Ломаченко" в финале ЧМ-2021 Чемпион мира назвал ключевые факторы победы над "казахским Ломаченко" в финале ЧМ-2021
Вчера , 15:44
Бокс
Никого не обделили. Сколько получили от федерации казахстанские боксеры и тренеры за медали ЧМ-2021 Никого не обделили. Сколько получили от федерации казахстанские боксеры и тренеры за медали ЧМ-2021
16 ноября, 21:44
Бокс
Чемпион мира и еще пара медалистов, или кого сборная Казахстана по боксу недобрала на ЧМ-2021 Чемпион мира и еще пара медалистов, или кого сборная Казахстана по боксу недобрала на ЧМ-2021
16 ноября, 17:00
Бокс
"Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове "Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове
15 ноября, 21:36
Бокс
Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021 Минус чемпион мира? Кто из боксеров сохранит место в сборной Казахстана после ЧМ-2021
15 ноября, 15:07
Бокс
Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи
15 ноября, 07:45
Бокс
Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта
14 ноября, 10:47
Бокс
AIBA обратилась к чемпиону мира из Казахстана AIBA обратилась к чемпиону мира из Казахстана
13 ноября, 18:22
Бокс
Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру Чемпиону мира по боксу Темиртасу Жусупову подарили квартиру
12 ноября, 15:00
Бокс
"Он перетерпел и оторвался". Призер Олимпиад из Казахстана - о "слабости" конкурентов узбека Жалолова "Он перетерпел и оторвался". Призер Олимпиад из Казахстана - о "слабости" конкурентов узбека Жалолова
11 ноября, 21:16
Бокс
AIBA приняла решение по чемпионату мира по боксу среди женщин AIBA приняла решение по чемпионату мира по боксу среди женщин
11 ноября, 20:22
Бокс
"Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана "Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана
11 ноября, 10:15
Бокс
Сколько получил от государства главный тренер сборной Казахстана по боксу за успех на чемпионате мира Сколько получил от государства главный тренер сборной Казахстана по боксу за успех на чемпионате мира
11 ноября, 09:42
Бокс
Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира
10 ноября, 21:44
Бокс
Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021 Разгром фаворитов из Узбекистана, или самые крутые бои боксеров Казахстана на ЧМ-2021
10 ноября, 11:33
Бокс
19-летний обидчик казахстанца на ЧМ-2021 установил уникальное достижение в мировом боксе 19-летний обидчик казахстанца на ЧМ-2021 установил уникальное достижение в мировом боксе
10 ноября, 10:19
Бокс
"Судьи были несправедливы к нам". Казахстанец - о поражении в финале ЧМ по боксу и роли Дикого Армана "Судьи были несправедливы к нам". Казахстанец - о поражении в финале ЧМ по боксу и роли Дикого Армана
10 ноября, 08:39
Бокс
"Самым сложным был бой с казахом". 19-летний триумфатор - о спорной победе на ЧМ-2021 по боксу "Самым сложным был бой с казахом". 19-летний триумфатор - о спорной победе на ЧМ-2021 по боксу
9 ноября, 22:56
Бокс
"Забавно наблюдать". Освистанный болельщиками Тищенко - о победе над Левитом, жестких комментариях и расследовании "Забавно наблюдать". Освистанный болельщиками Тищенко - о победе над Левитом, жестких комментариях и расследовании
9 ноября, 22:15
Бокс
Месть от Узбекистана с Россией, или на что способен Казахстан после двух золотых медалей на ЧМ-2021 Месть от Узбекистана с Россией, или на что способен Казахстан после двух золотых медалей на ЧМ-2021
9 ноября, 19:16
Бокс
Чемпиону мира по боксу Сакену Бибосынову подарили квартиру в Туркестане Чемпиону мира по боксу Сакену Бибосынову подарили квартиру в Туркестане
9 ноября, 18:40
Бокс
Даурен Елеусинов узнал соперника на вечере бокса брата Даурен Елеусинов узнал соперника на вечере бокса брата
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus