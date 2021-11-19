"Это дело всей моей жизни". Лукас - откровенно о боксе, красоте, будущем и совете девушкам

Хрупкая девушка с нежной и красивой внешностью, в свои 24 года она уже мастер спорта по боксу, трехкратная чемпионка Казахстана, серебряный призер "Кубка Странджа" в Болгарии. О том, почему она пришла в этот не совсем девичий спорт и как стала лучшей, мы спросили у самой Ангелины.

- Ангелина, расскажите, пожалуйста, немного о себе: откуда вы родом, есть ли у вас хобби, чем любите заниматься в свободное время?

- Я из Тараза, бокс является и моим хобби, и моей основной работой. Это дело всей моей жизни, которое я его очень люблю. Очень люблю путешествовать и, как все девочки, с удовольствием участвую в фотосессиях.

- Ваша семья - спортивная?

- Да, у меня очень спортивная семья. Мой младший братишка, ему 15 лет, занимается плаванием, участвует в соревнованиях в составе сборной. Мама в детстве занималась легкой атлетикой, а папа и дедушка - боксом. Кстати, мой папа десантник, поэтому с самого детства не только приучал меня к дисциплине, но и, можно сказать, стал моим первым тренером.

- Во сколько лет начали заниматься боксом?

- Я начала заниматься боксом в 12 лет.

- Почему пришла идея заниматься боксом? Не совсем девичий вид спорта.

- До бокса я занималась бальными танцами, но потом мне стало скучно, и я решила пойти на бокс, научиться боксировать для себя, свои плоды дали первые занятия с папой (улыбается).

- Как ваши родные отнеслись к тому, что вы выбрали бокс?

- Мои родные всегда меня поддерживали в любых начинаниях, поэтому в истории с боксом я также ощутила их поддержку. Они, конечно, не думали, что я так далеко пойду в своих тренировках, начну участвовать в боях на профессиональном уровне, попаду в сборную, выиграю Кубок мира. Сегодня поддержка родных много значит для меня, придает силы. Я очень благодарна своим родителям, очень важно на таком нелегком пути знать, что за тобой сила твоей семьи. Они, как никто знают, как я люблю бокс.

- На тренировках я сильно не сталкивалась с трудностями, несмотря на то что это действительно тяжелый труд. Я всегда позитивно настроена и мне нравится тренироваться. Уже 12 лет я занимаюсь боксом, мне очень нравится расти, становиться сильнее и профессиональнее, каждый раз учиться чему-то новому. Даже нагрузки переношу с радостью, так как только так я дойду до своей главной цели.

- Помогают ли вам в обычной жизни занятия боксом?

- Да, конечно. Бокс сформировал во мне сильный характер, научил жесткой дисциплине, благодаря ему я всегда в хорошей форме, очень важно следить за фигурой и соответствовать параметрам своей весовой категории. Плюс ко всему это здоровье, как говорится, "в здоровом теле здоровый дух".

- Приходилось ли применять навыки, полученные на тренировках?

- Мне никогда не приходилось применять спортивные навыки в жизни, и я этому очень рада. Я боксер только на ринге, и только в этот момент я люблю чувствовать прилив адреналина. А в жизни я просто девушка.

- Бокс - жесткий спорт, травмоопасный, а вы - красивая девушка. Ни разу не возникало опасений, что ваша внешность может пострадать?

- Да, это очень жесткий вид спорта, и когда я выхожу на ринг, то абсолютно не думаю о своей красоте, а только о том, чтобы показать, как я боксирую, свой профессионализм. Моя задача - выиграть, победить мою соперницу. И, конечно же, не пропускать удары.

- Да, и очень многому. Безусловно, в боксе много трудных и сложных моментов, но он сформировал мой характер, благодаря тренировкам я очень дисциплинированная и всегда довожу начатое дело до конца.

Гордости за свою страну. Я с 13 лет начала ездить за границу, участвовать в международных турнирах, мне было важно достойно представлять Казахстан. Помню, как в 2018 году на День независимости я выиграла Кубок мира, это были такие эмоции, которые я запомнила на всю жизнь.

- Хоть раз возникали мысли пропустить тренировку?

- Конечно, за 12 лет у меня возникали такие мысли, когда были очень сильные нагрузки. Я жила в таком режиме месяцами и иногда пропускала тренировку, но на следующий день меня так сильно мучила совесть, что стандартные два часа превращались в 4 часа, а то и больше. Сейчас я стараюсь не пропускать тренировки, но если так получается, то в следующий раз я тренируюсь в два раза больше.

- Кто для вас является кумиром в боксе?

- В первую очередь это Мухаммед Али, с самого детства я пересмотрела все фильмы с его участием, все его бои. И Майк Тайсон, конечно. Мне очень импонирует его тактика ведения боя.

- Это очень важный вопрос для меня. И я задаю его сама себе постоянно. На самом деле все мои заслуги ничего не будут значить, если не буду приносить пользу этому миру. У меня в планах через несколько лет открыть свой благотворительный фонд и помогать детям, у которых нет возможности заниматься спортом, открыть спортивные школы по боксу.

Есть страны, где бокс для детей в принципе не доступен, я хочу развить этот вид спорта в этих странах. Фонд, который мы откроем, будет оказывать помощь не только детям, но и всем нуждающимся. Я хочу приносить пользу другим и обязательно поддерживать спортсменов, столкнувшихся с несправедливостью.

- Что посоветуете девушкам, которые решат последовать вашему примеру и придут в бокс?

- Прежде всего я бы посоветовала им задать себе вопрос: "Станет ли бокс делом всей моей жизни? Люблю ли я этот вид спорта всей душой?". Если ответ будет "Да", то пусть будут готовы идти до конца по непростому пути. Если есть хоть малейшие сомнения, то не стоит этим заниматься. Бокс действительно нужно любить, он забирает много сил, требует полной отдачи. Им нельзя заниматься только ради денег и славы. И самое главное, никогда, каким бы видом спорта вы не занимались, не теряйте свою женственность и всегда оставайтесь настоящей леди!

- Вы стали амбассадором компании 1xBet. Почему? Что повлияло на ваш выбор?

- У нас общие цели - мы хотим развивать спорт в Казахстане! Для меня это очень важно. К тому же 1xBet динамичная компания, которая не останавливается на достигнутом, постоянно ставит перед собой новые задачи и высоты, в этом стремительном движении мы очень похожи. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным и очень интересным!

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