Эксперт разобрал спорное решение в бою Казахстан - Узбекистан на Кубке мира по боксу

Британский эксперт в области бокса Мэтт Робинсон подробно проанализировал поединок между казахстанцем Сабыржаном Аккалыковым и узбекистанцем Жавохиром Умматалиевым в 1/8 финала этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), который вызвал широкий резонанс из-за судейского решения, передают Vesti.kz.

"Небольшое преимущество Аккалыкова в первом раунде"

Эксперт признался, что при первом просмотре отдал раунд казахстанскому боксёру, однако после повторного анализа изменил мнение.

Первый раунд получился очень интересным. Во время прямого просмотра я отдал небольшое преимущество Аккалыкову, и именно небольшое. Мне показалось, что он был более активным боксёром и хорошо задавал темп боя.

- "Однако сама по себе активность не гарантирует победу в раунде. Активные действия должны быть эффективными. Агрессия имеет значение только тогда, когда приносит результат, а не когда удары проходят мимо цели, приходятся по перчаткам и рукам соперника, встречаются контратаками или не позволяют контролировать ход поединка. Нужно наносить более чистые удары, заставлять соперника действовать от защиты и регулярно выигрывать ключевые эпизоды. При просмотре вживую мне показалось, что именно это делал Аккалыков. Однако после нескольких повторных просмотров в более спокойной обстановке (и на большом телевизоре, а не на телефоне) я понял, почему многие, включая судей, могли отдать предпочтение Умматалиеву", - добавил Робинсон.

Оба боксёра активно боролись за центр ринга и примерно поровну владели им на протяжении раунда. Оба много работали передней рукой, однако, на мой взгляд, Умматалиев наносил более чистые джебы и выглядел более грамотным в техническом и тактическом плане. Он очень хорошо сочетал атаку и защиту, даже если был немного менее активен, чем Аккалыков.

- "Ключевой размен произошёл примерно за 50 секунд до конца раунда. Кто-то может посчитать, что в нём лучше выглядел Аккалыков, и действительно, он нанёс два, а возможно, и три хороших чистых удара. Но после пересмотра мне показалось, что более сбалансированную и хладнокровную работу показал Умматалиев, включая несколько эффективных ударов по корпусу, хотя по одному из них можно спорить, был ли удар нанесён ударной частью перчатки.

Это был очень близкий эпизод, и именно такие моменты часто производят сильное впечатление на судей, особенно если они дополняются качественной защитной работой на протяжении всего раунда", - отметил эксперт.

Я включил лишь некоторые ключевые моменты раунда, а не каждый размен. Но после нескольких просмотров я всё же склоняюсь к тому, что первый раунд выиграл Умматалиев, и считаю справедливым счёт судей 4:1 по голосам в его пользу, — заключил Робинсон в соцсетях.

Итог боя и реакция

Поединок завершился победой чемпиона мира из Узбекистана раздельным решением судей — 3:2. Во втором раунде рефери также отсчитал Аккалыкову нокдаун.

После объявления результата в казахстанском боксерском сообществе и соцсетях развернулась активная дискуссия: многие болельщики и специалисты выразили несогласие с решением судей.

Достижения Аккалыкова

Сабыржан Аккалыков считается одним из ведущих представителей сборной Казахстана. Он является серебряным призёром чемпионата мира-2025, чемпионом Азии-2026, а также победителем молодёжного чемпионата мира 2021 года.

Этап Кубка мира World Boxing в Гуйяне проходит с 15 по 21 июня и собрал сильнейших боксёров из разных стран. Казахстан на турнире представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами.

Ранее сам Аккалыков высказался после спорного поражения узбекскому боксёру.

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