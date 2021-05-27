Двукратная чемпионка мира из Казахстана трижды отправила соперницу к нокдаун и вышла в финал ЧА по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай уверенно прошла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 51 килограмма казахстанка выиграла у Надеки Пушпакумари (Шри-Ланка). Бой завершился в первом раунде, в ходе которого Кызайбай трижды отправила соперницу в нокдаун. После третьего поединок остановили.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов) и Алуа Балкибекова (до 48 килограммов). Если первая туда отобралась без борьбы, то вторая выиграла в полуфинале у Моники из Индии.

Напомним, 27-летняя Кызайбай становилась чемпионкой мира в 2014-м и 2016-м годах. Обе золотые медали она выигрывала в весе до 48 килограммов.

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