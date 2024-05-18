Две супербитвы Казахстана и Узбекистана определили победителей турнира по боксу

Принципиальное противостояние Казахстана и Узбекистана состоялось в рамках финала международного турнира по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передает Vesti.kz.

В женской весовой категории до 63 килограммов Аида Абикеева единогласным решением судей разобралась с Зиедой Ярашевой из Узбекистана.

Отметим, что в мужском финале весовой категории до 71 кг: Темирхан Тезек встретился с Хавасбеком Асадуллаевым из Узбекистана. Во втором раунде гость сумел отправить Тезека в стоячий нокдаун, а в третьем отрезке вновь заставил рефери открыть Темирхану счет. В итоге, узбекистанец победил единогласным решением судей.

Ранее полусредневес из Казахстана Нурбек Мурсал победил соперника из Кыргызстана Ихтияра Нишонова.

Напомним, что за золотую медаль "Кубка Елорда" положен приз в размере 700 долларов. Серебряные и бронзовые призеры получат по 400 и 200 долларов соответственно.