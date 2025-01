Доказано величие Ломаченко над Бетербиевым, Усиком и Бивол

Британский эксперт Тейлор О’Хиггинс отметил превосходство двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, передает Vesti.kz.

Специалист оценил выступления украинца в любителях и сравнил его послужной список с сильнейшими боксерами современности: россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, а также украинцем Александром Усиком.

По его подсчетам Ломаченко опередил соперников: на его счету 396 побед и одно поражение в любителях. У Бетербиева 295 побед и пять поражений. У Усика 335 успешных поединков и 15 неудачных. Бивол оказался хуже всех с 268 победами и 15 поражениями.

Lomachenko has the best résumé of the three without question, but Beterbiev’s record is really strong too.