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Любительский бокс
Вчера 23:45
 

Доказано величие Ломаченко над Бетербиевым, Усиком и Биволом

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Доказано величие Ломаченко над Бетербиевым, Усиком и Биволом ©Ringside24

Британский эксперт Тейлор О’Хиггинс отметил превосходство двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, передает Vesti.kz.

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Британский эксперт Тейлор О’Хиггинс отметил превосходство двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, передает Vesti.kz.

Специалист оценил выступления украинца в любителях и сравнил его послужной список с сильнейшими боксерами современности: россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, а также украинцем Александром Усиком.

По его подсчетам Ломаченко опередил соперников: на его счету 396 побед и одно поражение в любителях. У Бетербиева 295 побед и пять поражений. У Усика 335 успешных поединков и 15 неудачных. Бивол оказался хуже всех с 268 победами и 15 поражениями.

"У Ломаченко, без сомнения, лучшее резюме из этих троих, но и послужной список Бетербиева действительно хорош", - подвел итог эксперт в своем твите в соцсети Х.

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