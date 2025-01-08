Доказано величие Ломаченко над Бетербиевым, Усиком и Биволом
Британский эксперт Тейлор О’Хиггинс отметил превосходство двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, передает Vesti.kz.
Британский эксперт Тейлор О’Хиггинс отметил превосходство двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, передает Vesti.kz.
Специалист оценил выступления украинца в любителях и сравнил его послужной список с сильнейшими боксерами современности: россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, а также украинцем Александром Усиком.
По его подсчетам Ломаченко опередил соперников: на его счету 396 побед и одно поражение в любителях. У Бетербиева 295 побед и пять поражений. У Усика 335 успешных поединков и 15 неудачных. Бивол оказался хуже всех с 268 победами и 15 поражениями.
"У Ломаченко, без сомнения, лучшее резюме из этих троих, но и послужной список Бетербиева действительно хорош", - подвел итог эксперт в своем твите в соцсети Х.
Lomachenko has the best résumé of the three without question, but Beterbiev’s record is really strong too.— Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) January 8, 2025
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