Два дерби и досрочная победа, или как казахстанские боксеры стартовали в Сербии

Казахстанец Оразбек Асылкулов с досрочной победы стартовал на международном турнире Beogradski Pobednik в Сербии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Асылкулов заставил сдаться Нурманбета Замирбекова из Кыргызстана. Также на турнире прошли два казахстанских дерби: победителями вышли Даниял Сабит и Саматали Тольтаев.
Понесли казахстанцы и первые потери, а в заявку на старт попали более 20 боксеров.
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Первая сессия
До 51 килограмма
Кенже Муратулы (Казахстан) - Даниял Сабит (Казахстан) - 1:4.
До 63,5 килограмма
Жанторе Ташиев (Кыргызстан) - Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - 0:5.
До 71 килограмма
Рафаил Пафиос (Кипр) - Армат Арманулы (Казахстан) - 1:4.
Ермахан Жакпеков (Казахстан) - Хамза Эль Барбари (Марокко) - 1:3.
Вторая сессия
До 57 килограммов
Нурманбет Замирбеков (Кыргызстан) - Оразбек Асылкулов (Казахстан) - ABD во втором раунде.
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев (Казахстан) - Бекзат Макжан (Казахстан) - 5:0.
До 67 килограммов
Даулет Нысан (Казахстан) - Дейлан Тоскич (Сербия) - 4:1.
До 75 килограммов
Стефан Савкович (Черногория) - Ильяр Аширов (Казахстан) - 1:4.
Диас Молжигитов (Казахстан) - Рамтин Муса (Англия) - 0:5.
До 80 килограммов
Ерасыл Жакпеков (Казахстан) - Артем Агеев (Сербия) - 1:4.
До 86 килограммов
Алекса Маркович (Сербия) - Мади Амиров (Казахстан) - 1:4.
До 92 килограммов
Виталий Стальченко (Украина) - Ерхат Бекзат (Казахстан) - 5:0.
Свыше 92 килограммов
Давид Чалоян (Армения) - Дамир Тойбай (Казахстан) - 5:0.
Добавим, что сегодня, 31 марта, пройдут четвертьфинальные поединки. На 1 апреля намечены полуфиналы, а финалы пройдут в два дня - 2 и 3 апреля.
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