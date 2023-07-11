Демьяненко дал совет попавшимся на допинге казахстанским боксерам

Серебряный призер Олимпиады-80 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz допинговый скандал с участием призера чемпионата Азии Саматали Тольтаева и финалиста молодежного чемпионата Абзала Серика. В ходе беседы он предложил способ продолжить карьеру.

Напомним, у Тольтаева нашли в организме запрещенный препарат оралтуринабол, у Серика - метастерон. Оба дисквалифицированы на три года. Тольтаев с 31 марта 2023 года - до 31 марта 2026-го, Серик с 7 апреля 2023 года - до 7 апреля 2026-го.

"Я сомневаюсь, чтобы кто-то принимал допинг. Бывают случаи, когда заболел и прописали препараты. Это не говорит о том, что они специально и нецеленаправленно делали. Тем более, что они готовились к соревнованиями. Очень жаль ребят. Ведь три года - это долго. Они уже не попадают в состав команды. Они не не будут по сборам ездить. Ребята могут потеряться. Возможно ли перейти в профессионалы? Если они хотят продолжать свою боксерскую карьеру - то надо попробовать. В профи-боксе наказания несколько отличаются. Я точно не могу сказать, но, вероятнее всего, они смогут попробовать себя на профи-ринге быстрее, чем в любительском боксе. Тем более, было немало прецедентов - когда за допинг в профи-боксе получали небольшой срок. Если есть такая возможность, то нельзя сидеть без дела. Они еще способны проявить себя в новой сфере", - отметил Демьяненко.

Тольтаев - бронзовый призер чемпионата Азии-2022. Выступает в весовой категории до 60 килограммов. В апреле он был исключен из состава сборной и не поехал на чемпионат мира-2023, который проводился в Ташкенте.

Серик - чемпион Азии 2019 года среди юниоров, финалист молодежного чемпионата Азии-2023 в весе до 67 килограммов.

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