Чемпионка мира принесла победу Казахстану в дуэли с Узбекистаном

Казахстанская боксерша Ляззат Кунгейбаева вышла в финал международного турнира "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории свыше 81 килограмма она победила Мохиру Абдуллаеву из Узбекистана.
Кунгейбаева - одна из самых титулованных боксерш Казахстана. Неоднократно становилась чемпионкой страны, также выигрывала золото чемпионатов мира (2016) и Азии (2021).
Теперь у нее появилась возможность добавить в свою коллекцию золото турнира "Кубок Елорда".
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