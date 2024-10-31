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Чемпионка мира отменила сенсацию в бою с казахстанкой на ЧМ-2024 по боксу

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Чемпионка мира отменила сенсацию в бою с казахстанкой на ЧМ-2024 по боксу ©КФБ

Казахстанская боксерша Аружан Жанабаева выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Аружан Жанабаева выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 63 килограммов она встретилась с ирландкой Сиофрой Лоулес, которая в прошлом году стала чемпионкой мира среди юниорок.

Поединок завершился победой Лоулес единогласным решением судей.

Таким образом, Сиофра вышла в финал, а Жанабаева довольствовалась лишь "бронзой".

Напомним, ранее сборная Казахстана понесла еще две потери: также не смогли пробиться в финал Анель Абдрасилова (48 кг) и Багжан Отынбай (52 кг).

Напомним, всего сборную Казахстана в полуфинале МЧМ-2024 представляют семнадцать боксеров - восемь мужчин и девять женщин. 

Сборная Казахстана по боксу Бокс

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