Чемпионка мира по боксу из Казахстана на разгроме выиграла золото

Аида Абикеева, представлявшая Карагандинскую область, стала победительницей чемпионата Казахстана по боксу в Таразе, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 65 килограммов она оказалась сильнее Лауру Есенкелди из Шымкента со счётом 5:0.

Абикеева является одной из лидеров женской сборной Казахстана. На её счету имеются золотые медали чемпионатов мира 2025 года от IBA и World Boxing, а также чемпионата Азии 2024 года.

Есенкелди - двукратная чемпионка Казахстана по боксу (2024, 2025) и серебряная призёрка престижного международного турнира "Странджа" в Болгарии (2026).

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