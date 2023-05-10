Чемпион мира из Казахстана прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай прокомментировал выход в 1/2 финала на чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 80 килограммов в 1/4 финала Оралбай одолел действующего чемпиона Азии иорданца Хуссейна Эйшаиша Ишайша.

"Ассаламалейкум, Казахстан! Слава богу, победил сегодня в третьем. Осталось теперь два боя, подготовимся к ним с тренерами разработаем тактику и приложим все усилия привезти медаль на родину", - отметил Оралбай.

Таким образом, Оралбай, выигравший в прошлом году бронзу на чемпионате Азии, а в 2018 становившийся чемпионом мира среди молодежи, вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзу ЧМ-2023.

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