Чемпион мира из Казахстана с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай стартовал на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 80 килограммов Оралбай на стадии 1/16 финала встречался с Мурадом Аллахвердиевым из Азербайджана. Казахстанец уверенно забрал первый раунд. Вторая трехминутка также сложилась в пользу Оралбая. По итогам трех раундов Оралбай одержал победу единогласным решением судей - 5:0.

Напомним, что он является чемпионом мира среди молодежи.

Отметим, что сегодня, 5 мая, свой бой на ЧМ-2023 выиграл казахстанец Серик Темиржанов (до 57 килограммов). Чуть позже брат Нурбека Айбек Оралбай проведет бой с итальянским боксером Азизом Аббесом Мухийдином, который становился чемпионом Европы.

Добавим, что Казахстан уже понес потери на этом чемпионате мира. Ранее вылет оформили Талгат Сырымбетов (до 60 килограммов) и Санатали Тольтаев (до 63,5 килограмма).

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