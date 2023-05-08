Чемпион мира из Казахстана оценил победный бой против узбекистанца на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай прокомментировал исход боя с узбекистанцем Шодиером Меликузиевым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Их поединок прошел в 1/8 финала и завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанца.

"Слава Аллаху, сегодня я победил! Во второй раз уже встречался с этим соперником. Тактику разработали, я придерживался нашего плана. На этом не останавливаемся. Даст Аллах, высоко поднимем наш флаг!", - заявил Ташкенбай.

В 1/4 финала в весовой категории до 48 килограммов казахстанец встретится с соперником из Японии Казумой Аратаке. Их бой намечен на 10 мая.

Напомним, что казахстанец является чемпионом мира среди молодежи и чемпионом Азии 2022 года.

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