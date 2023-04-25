Чемпион мира по боксу считает казахов основными конкурентами в Ташкенте

Чемпион России-2022 и чемпион мира по боксу среди военнослужащих 2021 года Дмитрий Двали рассказал о подготовке к главному турниру в карьере и основных соперниках, передают Vesti.kz.

Он считает узбеков, казахов и кубинцев главными конкурентами на ЧМ-2023 в Ташкенте.

"На заключительном сборе перед чемпионатом мира мы проводим спарринги, школу бокса, оттачиваем свои комбинации и нарабатываем удары. В основном работаем с личными тренерами, прошли всю физическую подготовку еще на сборах в Киргизии, а сейчас осталось подойти к нужному весу перед Узбекистаном. На чемпионате мира не будет слабых соперников, и основными конкурентами считаю узбеков, казахов и кубинцев. Но могут быть непредвиденные ситуации, поэтому настраиваюсь на любые стили и манеры ведения боя.

Надеюсь, все будет хорошо, и я вернусь домой с золотом. Это мой первый взрослый чемпионат мира, но я спокоен, настроен психологически и готов выигрывать. Чемпионат мира - важный старт в моей профессиональной карьере, и я буду стараться сохранять спокойствие, чтобы продемонстрировать свое мастерство на ринге", - приводит слова Двали пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в 30 весовых категориях в столице Узбекистана с 1 по 14 мая.

Отметим, что сборная Казахстана уже объявила состав на ЧМ-2023.

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