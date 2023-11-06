Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана во время драки

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбудили в отношении мужчины, стрелявшего около одного из ресторанов в Москве, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Его уже задержали.

По информации телеграм‑канала 112, стрелявшим оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов.

Отмечается, что подозреваемый, находясь около ресторана на Шлюзовой набережной в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрел из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там еще двух мужчин.

"Своими преступными действиями он причинил троим пострадавшим огнестрельные ранения, еще одному - перелом костей носа. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", - говорится в заявлении прокуратуры.

Иванов становился чемпионом Европы в весовой категории до 81 килограмма в 2013 году. Также в активе 37‑летнего боксера есть серебро чемпионата Европы‑2011, еще он был чемпионом России.