Быстрым нокаутом закончился бой Казахстана за финал в боксе

Досрочная победа зафиксирована в полуфинальном бою весовой категории до 66 килограммов на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
Встречались казахстанки Милана Сафронова и Асель Куспанова. В первом раунде Куспановой дважды отсчитали нокдаун, после чего рефери решил остановить поединок.
В итоге Асель взяла бронзу, а Сафронова получила шанс побороться за золото турнира.
Милана - бронзовый призер чемпионатов мира (2019) и Азии (2019).
4 дуэли Казахстан - Узбекистан. Прямая трансляция боев за финал турнира по боксу
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