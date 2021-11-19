Будут ли изменения в сборной по боксу? Кенес Ракишев - об итогах ЧМ-2021 и формировании состава

Президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев подвел итоги чемпионата мира-2021, на котором национальная команда завоевала пять медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что формирование сборной, которая претерпела изменения после Олимпиады-2020 в Токио, еще будет продолжаться.

- Как бы вы лично оценили выступление сборной на чемпионате мира?

- Итоги выступления для нас, как для федерации, являются очень хорошими. Как вы знаете, мы заняли второе общекомандное место после Кубы - две золотых, две серебряных медали и бронза. Я считаю, что это очень высокий результат для нашей сборной.

Я хотел бы подчеркнуть, что есть большая преемственность, которая существовала еще перед тем как я сам стал президентом федерации. В 2009 году Тимур Аскарович возглавил федерацию, я был его вице-президентом. И тогда все эти задачи, которые на сегодняшний день поставлены, мы по этому плану мероприятий движемся и исполняем.

Я считаю, что победы, которые были до этого, - и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира, - мы постарались не подводить и показать этот результат. Но я сам лично верю, что новый состав команды, тренерский состав, главный тренер могут показать еще лучше результат. Поэтому будем надеяться, что и дальше будет все двигаться.

- Этот состав, который обновился после Олимпиады в Токио, на ваш взгляд, станет ли основным на парижские Игры?

- Я думаю, что этот процесс будет дальше продолжаться. Как вы видите, есть большой здел в легких весах и они показывают хороший результат. Что касается более больших весов, там, я думаю, будет еще выше конкуренция. Этот процесс перманентный. Я думаю, в ближайшее время на других международных соревнованиях могут произойти изменения. Но на самом деле, пока данным составом мы довольны.

Напомним, что чемпионами мира на турнире в Сербии стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебро завоевали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, а бронза досталась Абылайхану Жусупову.

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