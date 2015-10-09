В Британии отметили быстрый нокаут казахстанца на ЧМ по боксу

Британский обозреватель бокса Тейлор О'Хиггинс опубликовал у себя в соцсетях нокаут от казахстанца Оразбека Асылкулова на чемпионате мира-2025 от IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов он встречался с Мукело Дламини из Эсватини, которого финишировал в начале первого раунда.

"Будущий золотой медалист Оразбек Асылкулов остановил Мукело Дламини из Эсватини в первые 30 секунд боя мощным ударом левой", — говорится в его подписи к видео.

Eventual gold-medalist Orazbek Assylkulov stopped Swaziland’s Mukelo Dlamini in the first 30 seconds of their bout with a dynamite overhand left. pic.twitter.com/WAweR8NvtH — Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) December 18, 2025

Напомним, что Казахстан занял второе место в медальном зачёте. Чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебро завоевал Сабыржан Аккалыков (75 кг), бронзу получили Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).

Первое место оказалось за Россией (7-5-1), а третье — за Узбекистаном (2-4-3).

Чемпионат мира проходил с 4 по 13 декабря. Победителям полагалось по 300 000 долларов, серебряным призёрам — по 150 000, бронзовым медалистам — по 75 000, а участникам четвертьфинала — по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!