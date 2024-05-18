Бой казахстанки с призером ЧМ определил победителя турнира по боксу

Сегодня, 18 мая, в Астане состоялись финальные бои женщин на международном турнире по боксу "Кубок Елорда", передает Vesti.kz.

В решающей схватке женской весовой категории до 60 килограммов встретились казахстанка Виктория Графеева и представительница Индии Маниша. Победу в итоге единогласным решением судей завоевала Графеева, которая по ходу боя еще и отправила соперницу в нокдаун.

Добавим, что казахстанка в 2023 году становилась бронзовой призеркой чемпионата Азии до 22 лет. Что касается ее соперницы, то Маниша имеет аналогичный трофей на ЧМ (2023).

Ранее в весовой категории до 57 килограммов Карина Ибрагимова взяла верх над Видад Бертал из Марокко.

К сожалению боксерша из Казахстана Анель Сакыш уступила в финале веса до 54 килограммов китаянке Чан Юань, а Жазира Уракбаев в весовой категории до 52 килограммов уступила Нихат Зарин из Индии.