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Боксеры из Казахстана завоевали 13 медалей на Кубке Евразии

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Боксеры из Казахстана завоевали 13 медалей на Кубке Евразии ©Турар Казангапов

В российской Чите завершился Кубок Евразии по боксу, на котором молодежная сборная Казахстана отметилась 13 наградами, передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

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В российской Чите завершился Кубок Евразии по боксу, на котором молодежная сборная Казахстана отметилась 13 наградами, передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов одержал Торехан Сабырхан.

Серебром отметились Жансери Кошербаев (до 57 кг) и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Бронзовых наград удостоились Бексултан Боранбек (до 51 кг), Адильбек Кожахан, Али Мурат (до 54 кг), Бауржан Муратов (до 57 кг), Асылхан Кошербай, Ахмет Усен (до 63,5 кг), Онер Сейлхан (до 71 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Дамир Синеев (до 80 кг), Аслан Ельдибайулы (до 92 кг).

Напоминаем, что молодежную команду сейчас тренирует Багдат Онгарбеков. 

Бокс Сборная Казахстана по боксу Россия

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