Битвы за 1/4 финала: прямая трансляция боев чемпионата мира по боксу

Сегодня, 9 мая, на чемпионате мира по боксу сразу пять представителей сборной Казахстана проведут свои поединки. Они постараются выйти в 1/4 финала первенства, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по времени Астаны, страну представят двое казахстанцев - капитан сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг):

8-я пара. Ринг A. Асланбек Шымбергенов - Мирослав Капулер-Ищенко (Израиль) - 71 кг;

11-я пара. Ринг B. Нурбек Оралбай - Каан Айкутсун (Турция) - 80 кг.

В вечерней сессии, которая возьмет свой старт в 19:00, себя проявят еще трое казахстанцев - Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг) и Нурканат Райыс (75 кг):

1-я пара. Ринг A. Махмуд Сабырхан - Сачин Сачин (Индия) - 54 кг;

7-я пара. Ринг A. Дулат Бекбауов - Акаш Акаш (Индия) - 67 кг;

11-я пара. Ринг A. Нурканат Райыс - Вандерлей Перейра (Бразилия) - 75 кг.

Поединки вечерней сессии в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Посмотреть их можно будет по этой ссылке.

Отметим, что это будет десятый день чемпионата мира по боксу-2023.

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