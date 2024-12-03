Битва с Узбекистаном и "Казахский Ломаченко". Прямая трансляция боев ЧА-2024 по боксу

Сегодня, 3 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в Чиангмае (Таиланд) состоятся три боя с участием казахстанских спортсменов, передает Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов один из лидеров сборной Казахстана Махмуд Сабырхан, которого называют "Казахским Ломаченко", встретится с Лай Ян-Лином из Китайского Тайбэя. Их поединок пройдет седьмым по счету.

В 11-м бою сессии состоится дуэль Казахстана и Узбекистана: Аида Абикеева сразится с Дильфузой Бековой в четвертьфинале весовой категории до 63 кг.

В предпоследнем, 14-м бою соревновательного дня Милана Сафронова (66 кг) выйдет на ринг против тайваньской боксерши Ли Мин в четвертьфинальном противостоянии.

Начало сессии - в 12:00 по времени Астаны. Прямая трансляция боев будет проведена официальным YouTube-каналом ASBC.