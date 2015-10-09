Битва с Узбекистаном и хозяином ринга: кто представит Казахстан в первый день ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 4 сентября, в Ливерпуле (Англия) начнется чемпионат мира по боксу, сообщают Vesti.kz. Этот турнир станет первым под эгидой новой организации World Boxing и продлится до 14 сентября.

Казахстан начнёт турнир с двух боёв: у женщин в категории до 54 килограммов Элина Базарова выйдет на ринг против представительницы Узбекистана Нигины Уктамовой. В мужской сетке в весе до 90 килограммов за победу сразится Сагындык Тогамбай - его соперником станет англичанин Айзек Око.

Оба казахстанских боксёра выйдут на ринг в вечерней программе соревнований. Сессия начнётся в 22:00 по времени Астаны.

Напомним, на чемпионате мира-2025 Казахстан будет представлен 20 боксёрами - по десять в мужской и женской категориях. Накануне наши спортсмены узнали имена первых соперников, а полные итоги жеребьёвки опубликованы по ссылке.