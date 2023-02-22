Битва Казахстан vs Узбекистан на малом ЧМ по боксу и Кункабаев. Прямая трансляция боев

Сегодня, 22 февраля, четыре казахстанских боксера проведут свои бои на международном турнире Кубок Странджа, который проходит в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках соревнований состоится первая битва между Казахстаном и Узбекистаном, в которой сойдутся Ертурган Зейнуллинов и Мужибилло Турсунов.

Также на ринг выйдут Ерасыл Танкай (60 килограммов), Нурканат Райыс (75) и Камшыбек Кункабаев (+92). Так, Танкай проведет бой с филиппинцем Полом Джулайфером Басконом, а Зейнуллинов встретится с Мужибилло Турсуновым из Узбекистана. Райысу достался в соперники австралиец Доминик Молинаро, а Кункабаеву будет противостоять представитель Нидерландов Стэн Бертенс.

Все четверо выступят в дневной сессии, которая начнется в 17:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна ближе к началу.

Добавим, что ранее Зейнуллинов (63,5) досрочно победил испанца Конде Ойера Ибаррече, а Танкай вырубил титулованного итальянца Даниэле Салерно. Также Оразбек Асылкулов (57) победил ирландца Джуда Галлахера, а Темирхан Тезек (67) прошел болгарского боксера Пламена Янкова.

При этом Бекзат Танатаров (86) без боя вышел в 1/4 финала на Кубке Странджа. Но есть у Казахстана и одна потеря. С полным составом сборной можно ознакомиться здесь.

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