Азиатская конфедерация бокса отметила чемпионов из Казахстана

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Азиатская конфедерация бокса (ASBC) отметила спортсменов, которые неоднократно становились чемпионами Азии среди юниоров и молодежи, передают Vesti.kz.
Среди них есть и представители Казахстана. Это Темирлан Мукатаев (86 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Торехан Сабырхан (67 кг).
"Мы гордимся нашими чемпионами Азии и их выдающимися достижениями. Сегодня мы хотим выделить тех, кто стал трехкратным, четырехкратным и пятикратным обладателем золотых медалей Азии. Это невероятный подвиг для таких молодых талантов. Продолжайте упорно трудиться!", - говорится в сообщении ASBC.
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