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AIBA придумала способ вернуть признание МОК перед Олимпиадой

Новый глава ассоциации Умар Кремлев намерен привлечь большие инвестиции.

AIBA придумала способ вернуть признание МОК перед Олимпиадой
Новый глава AIBA Умар Кремлев. Фото: eurosport.com
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) провела конгресс и приняла новую конституцию, передает allboxing.ru. В организации рассчитывают, что это будет способствовать возвращению ей признания МОК перед Олимпиадой 2024 года в Париже.

"Основные цели конституционной реформы направлены на улучшение демократического управления, прозрачности, эффективности и этического надзора в AIBA в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК)", - говорится в заявлении AIBA.

В рамках изменений Исполнительный комитет был переименован в Совет директоров и количество его участников снижено с 32 до 22 человек. Теперь участники Совета будут избираться, а не назначаться президентом AIBA. Первые выборы состоятся в 2022 году.

Также было принято предложение федераций Англии и США о наделении Конгресса AIBA (вместо Совета директоров) правом увольнять членов независимых комитетов по этике и дисциплине. Будет создан Комитет по аудиту для проверки внутренней отчетности и финансов организации и предоставления результатов проверок Совету директоров.

Что касается генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который был избран новым президентом AIBA, он имеет возможность возглавлять организацию до 2030 года. То есть он будет исполнять обязанности главы AIBA до окончания срока предыдущего президента в 2022 году, а затем в случае избрания может возглавлять ассоциацию два четырехлетних срока подряд.

Кремлев пообещал провести глобальную реформу, погасить многомиллионные долги AIBA в течение шести месяцев, привлечь на восстановление и развитие ассоциации 50 миллионов долларов за два года и вернуть статус признания в МОК к ОИ-2024.

"МОК принял к сведению, что г-н Умар Кремлев был избран президентом AIBA. Как было сказано в октябре, Исполнительный комитет МОК по-прежнему очень обеспокоен отсутствием прогресса в вопросе реформы управления AIBA. Вопрос признания AIBA будет рассматриваться только после Олимпийских игр-2020 в Токио, и все критерии, указанные в 2019 году Исполкомом МОК и сессией МОК, будут оценены, включая и выборы", - говорится в сообщении МОК.

Напомним, в мае 2019 года в отчете специального Комитета МОК, который послужил основой для лишения AIBA статуса признания, указывалось, что AIBA "управлялась и продолжает управляться без учета основных принципов надлежащего управления, требуемых в соответствии с Кодексом этики МОК (в редакции 2018 года) и Олимпийской Хартией". 

 

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Метки:
Олимпиада Франция

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