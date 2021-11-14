AIBA обратилась к чемпиону мира из Казахстана

Международная ассоциация бокса (AIBA) вспомнила победу казахстанского боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира-2021 в Белграде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если получится, повтори. Чемпион мира AIBA Сакен Бибосынов", - говорится в комментарии организации под видео в Instagram.

В Сербии Бибосынов завоевал золото, победив в финале весовой категории до 51 килограмма единогласным решением судей. Следующий ЧМ по боксу пройдет в 2023 году в Ташкенте (Узбекистан).

Добавим, что чемпионом мира 2021 года также стал Темиртас Жусупов (до 48 килограммов), а Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) и Серик Темиржанов (до 57 килограммов) выиграли серебряные медали. Бронзу взял капитан сборной Казахстана Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов).