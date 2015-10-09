Абылайхан Жусупов оформил разгром на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограмма он встречался с представителем Беларуси Александром Радионовым.

Поединок завершился победой Жусупова единогласным решением судей - 5:0.

Абылайхан Жусупов - трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2017, 2019 и 2021), а также вице-чемпион Азии 2017 года.

Чемпионат мира в Дубае проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат приз в размере 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а команды, завершившие выступление на стадии четвертьфинала, заработают по 10 000 долларов.

