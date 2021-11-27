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11-летний казахстанец стал чемпионом мира по акробатике

11-летний казахстанец стал чемпионом мира по акробатике
©instagram.com/kazgymfederation
Новости спорта Гимнастика Акробатика

11-летний спортсмен из Казахстана Ислам Кабдоллов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по батутной гимнастике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир среди возрастных групп проходит в Баку (Азербайджан).  Кабдоллов представлял сборную Казахстана в прыжках на акробатической дорожке в возрастной группе 11-12 лет. Он стал лучшим, показав результат 31.100 балла.

Интересно, что 12 лет Кабдоллову исполнится 16 декабря - в День независимости Казахстана.

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Метки:
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