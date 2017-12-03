"Моя красота ничего бы не значила без спортивного стержня!". "Казахстанская Джоли" стала номинанткой на звание самой сексуальной спортсменки РК

В боксе девушка с 14-ти лет.

Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Десятой кандидаткой на это звание стала 23-летняя девушка-боксер Зарина Цолоева, которая прославилась своим внешним сходством с известной голливудской актрисой Анджелиной Джоли.



Девушка родом из Акмолинской области. В спорте она с 13 лет. До бокса Зарина занималась волейболом и со своей командой выигрывала чемпионат Казахстана. Свои первые шаги в боксе Цолоева сделала девять лет назад.



За свою любительскую карьеру Цолоева выигрывала чемпионат Казахстана-2014, а в 2011, 2014 и 2016 участвовала на чемпионате мира. Отметим, что 2 ноября в США у Цолоевой планировался дебют на профи-ринге в бою с американкой Селиной Барриос. Однако из-за проблем со здоровьем казахстанке пришлось отказалась от поединка.



- Я была готова выйти на ринг, но тренер запретил мне это делать. Он сказал, что в будущем мне предоставится немало шансов. Здоровье намного важнее", - поделилась Цолоева по приезду в Казахстан.



В небольшом интервью Vesti.kz Зарина рассказала о том, как для нее прошел 2017 год, а также ответила на другие вопросы.



- Уходящий год был непредсказуемым (смеется). Это касается и личной, и спортивной жизни. Этот год преподнес мне большой урок. Он очень важен для меня. Хочу выразить слова благодарности моей семье и близким людям. Семья оказала мне поддержку в самые сложные моменты.



В этом году свое время я тратила на лечение и думала о своих планах. Главное, мне удалось максимально использовать свое мастерство и при этом сохранить отличное здоровье, - отметила Цолоева.



- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?



- Красота? В моей жизни был такой случай. Я услышала от родного человека "в жизни ты добилась всего своей внешностью. Не будь ты красивой - не было бы тебе дороги". Мне очень смешно слышать такие слова. Я добилась всего трудом, кровью и потом! Мою красоту начали замечать параллельно со спортивными достижениями. Красота ничего бы не значила без моего спортивного стержня!

- Что вы считаете самым прекрасным в своей внешности?



- Прекрасный вопрос! Я считаю, что это моя душа! Голос моей души, искренность и доброжелательность добавляют привлекательности моей внешности.



- Кто, по вашему мнению, самая яркая спортсменка Казахстана в 2017 году?



- В Казахстане очень много красивых спортсменок, но я буду считать лишь по результату. Моя фаворитка - боксерша Дарига Шакимова.



- Какие у вас планы на следующий год?



- Жизнь меняется настолько быстро, что не успеваешь перестраиваться! Я не буду их озвучивать. В любом случае, я не умею жить без взрывных новостей. Надеюсь, в ближайшем будущем мои достижения удивят всю нашу страну!



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Напомним, каждую неделю Vesti.kz будут знакомить своих читателей с двумя номинантками, которых всего будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.



Первой номинанткой на это звание стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова, второй - рафтингистка Александра Тисленок, третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева, четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова, пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас, шестой - представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук, седьмой - действующая победительница этой номинации Фируза Шарипова, восьмой - гандболистка Елена Дворницына, а девятой - дзюдоистка Мариан Урдабаева.



















Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Ноя 30 2017 в 6:49 PST

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Ноя 28 2017 в 5:31 PST

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Ноя 28 2017 в 4:41 PST

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Ноя 21 2017 в 1:34 PST

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Ноя 1 2017 в 8:37 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Окт 23 2017 в 11:11 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Окт 7 2017 в 9:35 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Сен 9 2017 в 8:07 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июл 27 2017 в 9:41 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июл 9 2017 в 3:13 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июл 9 2017 в 5:45 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июл 9 2017 в 12:34 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июл 5 2017 в 10:49 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июн 23 2017 в 7:14 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Июн 23 2017 в 7:11 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка(@zarina_tsoloyeva_official) Июн 18 2017 в 11:54 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Май 18 2017 в 11:07 PDT

Публикация от ЗАРИНА ЦОЛОЕВАЗяка (@zarina_tsoloyeva_official) Апр 16 2017 в 1:20 PDT

В материале использованы фотографии из личного архива Зарины Цолоевой.



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