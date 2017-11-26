"Всадник без головы". Что нужно знать о девятой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 0:0
Кайрат Актобе 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 0:0
Кайрат Актобе 20:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
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Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Всадник без головы". Что нужно знать о девятой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается дзюдо.

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1 Комментариев
Мариан Урдабаева. Фото со страницы instagram.com/marian_urdabayeva
Мариан Урдабаева. Фото со страницы instagram.com/marian_urdabayeva

Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Девятой номинанткой на это звание стала 29-летняя дзюдоистка Мариан Урдабаева.

Мариан начала заниматься дзюдо с 11-летнего возраста. Причем в секцию борьбы пришла вместе со своим братом. Спустя некоторое время тренер увидел потенциал спортсменки, и сейчас Урдабаева является сильнейшей дзюдоисткой страны в весе до 63 килограммов. 

"Были внутренние комплексы, в школе я считала себя неинтересной, некрасивой, думала, что у меня ничего не получится. Но потом спорт дал мне уверенность в себе - я поняла, что могу добиться чего-то большего, и к этому надо стремиться", - рассказывала Мариан в одном из интервью Vesti.kz.

Мариан - двукратная бронзовая призерка Кубка мира (2008, 2011). Она является чемпионкой Азии 2016 года, а также бронзовым призером в 2015-м. В 2014 году она выиграла бронзовую медаль на Азиатских играх. На Гран-при по дзюдо в ее активе "серебро" 2017 года и две "бронзы" - 2013 и 2014. Также она была третьей на Кубке Европы в 2013-м. Урдабаева является мастером спорта международного класса.

В небольшом интервью Vesti.kz наша номинантка рассказала о том, как для нее прошел 2017 год.

- 2017 год стал одним из сложнейших в моей жизни. Подготовка шла к чемпионату Азии. В Турции взяла "серебро". Все было хорошо, но перед самым началом чемпионата Азии я травмировала колено. Вся подготовка пошла насмарку. На азиатском первенстве я стала лишь пятой, что стало для меня большим разочарованием. В дальнейшем был чемпионат мира, к которому подготовились неплохо. Однако на этом соревновании вся команда попала в какую-то яму. Я не могу объяснить ее причины. Это был год ожиданий и разочарований. Сейчас готовлюсь к чемпионату Казахстана.

- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?

- Я завоевала "серебро" на Гран-при в Турции. Мне понравилось то, как я выступила. Из-за травмы на Азии не получилось добиться результата, к сожалению.


- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?

- В спорте она не помогает. Главное - сила воли и желание победить! Однажды на соревнованиях один французский фотограф заметил меня и попросил сделать одно фото для своего календаря. Было очень приятно. Все считают меня милой, но на татами я очень жесткая. Меня многие соперницы побаиваются. Меня называют "всадник без головы". Однако я не сторонник насилия. В жизни я спокойный человек.

- Как мужчины реагируют на то, что Вы дзюдоистка?

- Почти все в шутку говорят: "не повезет твоему мужу". На самом деле я восточная девушка. Я никогда не подниму руку на мужа. Буду рядом с ним, но себя в обиду не дам.

- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?

- Спорт в Казахстане расцветает. Очень много достойных девушек. На мой взгляд, лучшей в этом году является теннисистка Зарина Дияс. Она потрясающе играет.

- А кто самый лучший спортсмен уходящего года?

- На мой взгляд - это Геннадий Головкин. Он делает многое для продвижения имиджа страны.

- Какие у Вас планы на следующий год?

- Самое главное - это Азиатские игры. Меня немного тревожит колено. Необходимо подготовиться по максимуму к этому соревнованию.

Напомним, каждую неделю Vesti.kz будут знакомить своих читателей с двумя номинантками, которых всего будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.

Первой номинанткой на это звание стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова, второй - рафтингистка Александра Тисленок, третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева, четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова, пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас, шестой - представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук, седьмой - действующая победительница этой номинации Фируза Шарипова, а восьмой - гандболистка Елена Дворницына.

































"Головкин всегда будет чемпионом для своей страны!". Что нужно знать о восьмой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

"Вероятно, зовут на съемки не только из-за спорта, но и внешности". Фируза Шарипова стала номинанткой на звание самой сексуальной спортсменки РК

"Надеюсь, когда буду побеждать я, гимн не перепутают". Что нужно знать о шестой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

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Легкоатлетка Варвара Назарова. Что нужно знать о первой номинантке на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана"

  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Дюран Дюран Сегодня 11:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 657
Мама наверное у неё русская. Не похожа она совсем на казашку.
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