"Всадник без головы". Что нужно знать о девятой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается дзюдо.

Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Девятой номинанткой на это звание стала 29-летняя дзюдоистка Мариан Урдабаева.



Мариан начала заниматься дзюдо с 11-летнего возраста. Причем в секцию борьбы пришла вместе со своим братом. Спустя некоторое время тренер увидел потенциал спортсменки, и сейчас Урдабаева является сильнейшей дзюдоисткой страны в весе до 63 килограммов.



"Были внутренние комплексы, в школе я считала себя неинтересной, некрасивой, думала, что у меня ничего не получится. Но потом спорт дал мне уверенность в себе - я поняла, что могу добиться чего-то большего, и к этому надо стремиться", - рассказывала Мариан в одном из интервью Vesti.kz.



Мариан - двукратная бронзовая призерка Кубка мира (2008, 2011). Она является чемпионкой Азии 2016 года, а также бронзовым призером в 2015-м. В 2014 году она выиграла бронзовую медаль на Азиатских играх. На Гран-при по дзюдо в ее активе "серебро" 2017 года и две "бронзы" - 2013 и 2014. Также она была третьей на Кубке Европы в 2013-м. Урдабаева является мастером спорта международного класса.



В небольшом интервью Vesti.kz наша номинантка рассказала о том, как для нее прошел 2017 год.



- 2017 год стал одним из сложнейших в моей жизни. Подготовка шла к чемпионату Азии. В Турции взяла "серебро". Все было хорошо, но перед самым началом чемпионата Азии я травмировала колено. Вся подготовка пошла насмарку. На азиатском первенстве я стала лишь пятой, что стало для меня большим разочарованием. В дальнейшем был чемпионат мира, к которому подготовились неплохо. Однако на этом соревновании вся команда попала в какую-то яму. Я не могу объяснить ее причины. Это был год ожиданий и разочарований. Сейчас готовлюсь к чемпионату Казахстана.



- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?



- Я завоевала "серебро" на Гран-при в Турции. Мне понравилось то, как я выступила. Из-за травмы на Азии не получилось добиться результата, к сожалению.

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июл 4 2016 в 2:31 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Мар 20 2017 в 8:34 PDT

- В спорте она не помогает. Главное - сила воли и желание победить! Однажды на соревнованиях один французский фотограф заметил меня и попросил сделать одно фото для своего календаря. Было очень приятно. Все считают меня милой, но на татами я очень жесткая. Меня многие соперницы побаиваются. Меня называют "всадник без головы". Однако я не сторонник насилия. В жизни я спокойный человек.- Почти все в шутку говорят: "не повезет твоему мужу". На самом деле я восточная девушка. Я никогда не подниму руку на мужа. Буду рядом с ним, но себя в обиду не дам.- Спорт в Казахстане расцветает. Очень много достойных девушек. На мой взгляд, лучшей в этом году является теннисистка Зарина Дияс. Она потрясающе играет.- На мой взгляд - это Геннадий Головкин. Он делает многое для продвижения имиджа страны.- Самое главное - это Азиатские игры. Меня немного тревожит колено. Необходимо подготовиться по максимуму к этому соревнованию.Напомним, каждую неделю Vesti.kz будут знакомить своих читателей с двумя номинантками, которых всего будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.Первой номинанткой на это звание стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова , второй - рафтингистка Александра Тисленок , третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева , четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова , пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас , шестой - представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук , седьмой - действующая победительница этой номинации Фируза Шарипова , а восьмой - гандболистка Елена Дворницына

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июл 31 2017 в 7:12 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Май 6 2017 в 4:49 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Мар 26 2017 в 8:24 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Апр 9 2017 в 11:47 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Апр 8 2017 в 6:41 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Авг 27 2016 в 10:46 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июл 6 2016 в 2:19 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июл 3 2016 в 2:38 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июл 3 2016 в 4:14 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июн 8 2016 в 10:08 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Апр 27 2016 в 10:09 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Апр 19 2016 в 11:11 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Мар 13 2016 в 12:27 PST

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Фев 11 2016 в 1:25 PST

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Янв 17 2016 в 8:01 PST

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Июл 1 2015 в 9:11 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Май 26 2015 в 12:54 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Апр 20 2015 в 11:20 PDT

Публикация от Marian Urdabayeva (@marian_urdabayeva) Май 24 2017 в 11:27 PDT