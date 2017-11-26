"Всадник без головы". Что нужно знать о девятой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается дзюдо.
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Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Девятой номинанткой на это звание стала 29-летняя дзюдоистка Мариан Урдабаева.
Мариан начала заниматься дзюдо с 11-летнего возраста. Причем в секцию борьбы пришла вместе со своим братом. Спустя некоторое время тренер увидел потенциал спортсменки, и сейчас Урдабаева является сильнейшей дзюдоисткой страны в весе до 63 килограммов.
"Были внутренние комплексы, в школе я считала себя неинтересной, некрасивой, думала, что у меня ничего не получится. Но потом спорт дал мне уверенность в себе - я поняла, что могу добиться чего-то большего, и к этому надо стремиться", - рассказывала Мариан в одном из интервью Vesti.kz.
Мариан - двукратная бронзовая призерка Кубка мира (2008, 2011). Она является чемпионкой Азии 2016 года, а также бронзовым призером в 2015-м. В 2014 году она выиграла бронзовую медаль на Азиатских играх. На Гран-при по дзюдо в ее активе "серебро" 2017 года и две "бронзы" - 2013 и 2014. Также она была третьей на Кубке Европы в 2013-м. Урдабаева является мастером спорта международного класса.
В небольшом интервью Vesti.kz наша номинантка рассказала о том, как для нее прошел 2017 год.
- 2017 год стал одним из сложнейших в моей жизни. Подготовка шла к чемпионату Азии. В Турции взяла "серебро". Все было хорошо, но перед самым началом чемпионата Азии я травмировала колено. Вся подготовка пошла насмарку. На азиатском первенстве я стала лишь пятой, что стало для меня большим разочарованием. В дальнейшем был чемпионат мира, к которому подготовились неплохо. Однако на этом соревновании вся команда попала в какую-то яму. Я не могу объяснить ее причины. Это был год ожиданий и разочарований. Сейчас готовлюсь к чемпионату Казахстана.
- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?
- Я завоевала "серебро" на Гран-при в Турции. Мне понравилось то, как я выступила. Из-за травмы на Азии не получилось добиться результата, к сожалению.
- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?
- В спорте она не помогает. Главное - сила воли и желание победить! Однажды на соревнованиях один французский фотограф заметил меня и попросил сделать одно фото для своего календаря. Было очень приятно. Все считают меня милой, но на татами я очень жесткая. Меня многие соперницы побаиваются. Меня называют "всадник без головы". Однако я не сторонник насилия. В жизни я спокойный человек.
- Как мужчины реагируют на то, что Вы дзюдоистка?
- Почти все в шутку говорят: "не повезет твоему мужу". На самом деле я восточная девушка. Я никогда не подниму руку на мужа. Буду рядом с ним, но себя в обиду не дам.
- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?
- Спорт в Казахстане расцветает. Очень много достойных девушек. На мой взгляд, лучшей в этом году является теннисистка Зарина Дияс. Она потрясающе играет.
- А кто самый лучший спортсмен уходящего года?
- На мой взгляд - это Геннадий Головкин. Он делает многое для продвижения имиджа страны.
- Какие у Вас планы на следующий год?
- Самое главное - это Азиатские игры. Меня немного тревожит колено. Необходимо подготовиться по максимуму к этому соревнованию.
Напомним, каждую неделю Vesti.kz будут знакомить своих читателей с двумя номинантками, которых всего будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.
Первой номинанткой на это звание стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова, второй - рафтингистка Александра Тисленок, третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева, четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова, пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас, шестой - представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук, седьмой - действующая победительница этой номинации Фируза Шарипова, а восьмой - гандболистка Елена Дворницына.
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