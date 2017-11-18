"Надеюсь, когда буду побеждать я, гимн не перепутают". Что нужно знать о шестой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Она рассказала о GGG и "Кайрате".
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Фото со страницы instagram.com/skazka100tomov
Vesti.kz продолжают знакомить с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Шестой номинанткой на это звание стала 27-летняя представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук.
Юлия - серебряный призер Казахстана и бронзовый - города Алматы по бодибилдингу в категории фитнес-бикини свыше 169 сантиметров. По словам Фурманчук, "это самый красивый вид спорта. На сцену выходят девушки в бикини с максимально красивой формой тела, при этом подчеркивая свою женственность".
Всю свою жизнь Юлия провела в спорте. Она занималась каратэ, легкой атлетикой и баскетболом. В юношестве играла за сборную Казахстана. Имеет несколько спортивных разрядов. Однако нашла себя Фурманчук именно в фитнес-бикини.
- В этом году я дебютировала в бодибилдинге, и, на мой взгляд, очень удачно. Главным достижением в этом году стала именно победа над собой, - рассказала Юлия в интервью Vesti.kz.
- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?
- Я с 16 лет в модельном агентстве, и, несомненно, красота помогает в жизни. Но и одновременно не дает расслабиться. Ты всегда должна быть в форме.
- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?
- Самой яркой спортсменкой Казахстана считаю Улпан Нурбекову. Мой пример грации и железного характера. Выиграть "серебро" на чемпионате Arnold Classic Europe в тяжелом противостоянии и с простудой - это дорогого стоит. Ее путь на вершину впечатляет. Она всегда в потоке соревнований, не останавливаясь на Казахстане, продолжает совершенствовать свою и без того идеальную форму.
- Какие три спортивных события в 2017 году Вам запомнились больше всего?
- На первом месте у меня, конечно, Europe Arnold Classic. Это было значимое событие. Мы впитывали каждое движение наших спортсменов, вникали в судейство, так как ожидали изменений правил. Казахстан выходит на новый уровень в данном виде спорта, и наши спортсмены занимают достойные места на международных соревнованиях. В Барселону полетели ребята из нашей команды. Это было особенно ценно для нас, это часть нас.
На втором - бой нашего Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Весь Казахстан с особым интересом смотрел этот поединок. Я была на пробежке в парке Первого Президента, и там на большом экране включили трансляцию этого боя. Такие события заставляют чувствовать сплоченность народа. И это происходит благодаря нашим спортсменам. Кстати, многие мои знакомые полетели на бой Головкина. И, мое мнение, что Геннадий в этом бою победил.
А на третьем - матч "Кайрат" - "Астана", в котором алматинцы разгромили чемпиона со счетом 3:0. Тогда, кстати, гол-красавец забил Андрей Аршавин. Не буду скрывать, что мой любимый клуб - "Кайрат", и за нашу команду я всегда готова поболеть, если есть свободное время. Верю, что в следующем году "Кайрат" станет чемпионом.
- Какие у Вас планы на следующий год?
- Планы на следующий год самые грандиозные. Только вперед, за победами, преодолевая страхи и лень. Очень хочу поднимать флаг нашей страны и слышать гимн нашей Родины далеко за пределами Казахстана. Кстати да, инциденты с перепутанными гимнами на награждении наших спортсменов уже надоели - надеюсь, когда буду побеждать я - подобного не произойдет.
Напомним, что каждую неделю будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.
Первой номинанткой стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова, второй - рафтингистка Александра Тисленок, третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева, четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова, а пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас.
Фото Юлии Фурманчук© (2,3,5,7,8) и Tennisi.kz© (1,4,6).