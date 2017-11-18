"Надеюсь, когда буду побеждать я, гимн не перепутают". Что нужно знать о шестой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

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Результаты
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Куаныш и К Алтай 0:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 23:00
Бешикташ Порту 23:00
Наполи Шахтер Д 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Севилья Ливерпуль 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 0:0
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 0:0
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Надеюсь, когда буду побеждать я, гимн не перепутают". Что нужно знать о шестой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Она рассказала о GGG и "Кайрате".

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4 Комментария
Фото со страницы instagram.com/skazka100tomov
Фото со страницы instagram.com/skazka100tomov

Vesti.kz продолжают знакомить с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Шестой номинанткой на это звание стала 27-летняя представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук.

Юлия - серебряный призер Казахстана и бронзовый - города Алматы по бодибилдингу в категории фитнес-бикини свыше 169 сантиметров. По словам Фурманчук, "это самый красивый вид спорта. На сцену выходят девушки в бикини с максимально красивой формой тела, при этом подчеркивая свою женственность".
 
Всю свою жизнь Юлия провела в спорте. Она занималась каратэ, легкой атлетикой и баскетболом. В юношестве играла за сборную Казахстана. Имеет несколько спортивных разрядов. Однако нашла себя Фурманчук именно в фитнес-бикини.
 
- В этом году я дебютировала в бодибилдинге, и, на мой взгляд, очень удачно. Главным достижением в этом году стала именно победа над собой, - рассказала Юлия в интервью Vesti.kz.
 
 - Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?
 
 - Я с 16 лет в модельном агентстве, и, несомненно, красота помогает в жизни. Но и одновременно не дает расслабиться. Ты всегда должна быть в форме.
 
- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?
 
- Самой яркой спортсменкой Казахстана считаю Улпан Нурбекову. Мой пример грации и железного характера. Выиграть "серебро" на чемпионате Arnold Classic Europe в тяжелом противостоянии и с простудой - это дорогого стоит. Ее путь на вершину впечатляет. Она всегда в потоке соревнований, не останавливаясь на Казахстане, продолжает совершенствовать свою и без того идеальную форму.
 
 
 
- Какие три спортивных события в 2017 году Вам запомнились больше всего?
 
- На первом месте у меня, конечно, Europe Arnold Classic. Это было значимое событие. Мы впитывали каждое движение наших спортсменов, вникали в судейство, так как ожидали изменений правил. Казахстан выходит на новый уровень в данном виде спорта, и наши спортсмены занимают достойные места на международных соревнованиях. В Барселону полетели ребята из нашей команды. Это было особенно ценно для нас, это часть нас.
 
На втором - бой нашего Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Весь Казахстан с особым интересом смотрел этот поединок. Я была на пробежке в парке Первого Президента, и там на большом экране включили трансляцию этого боя. Такие события заставляют чувствовать сплоченность народа. И это происходит благодаря нашим спортсменам. Кстати, многие мои знакомые полетели на бой Головкина. И, мое мнение, что Геннадий в этом бою победил.
 
А на третьем - матч "Кайрат" - "Астана", в котором алматинцы разгромили чемпиона со счетом 3:0. Тогда, кстати, гол-красавец забил Андрей Аршавин. Не буду скрывать, что мой любимый клуб - "Кайрат", и за нашу команду я всегда готова поболеть, если есть свободное время. Верю, что в следующем году "Кайрат" станет чемпионом.
 
- Какие у Вас планы на следующий год?
 
- Планы на следующий год самые грандиозные. Только вперед, за победами, преодолевая страхи и лень. Очень хочу поднимать флаг нашей страны и слышать гимн нашей Родины далеко за пределами Казахстана. Кстати да, инциденты с перепутанными гимнами на награждении наших спортсменов уже надоели - надеюсь, когда буду побеждать я - подобного не произойдет.
 
Напомним, что каждую неделю будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.
 
Первой номинанткой стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова, второй - рафтингистка Александра Тисленок, третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева, четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова, а пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас.

Фото Юлии Фурманчук© (2,3,5,7,8) и Tennisi.kz© (1,4,6).

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 11:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2571
у руля сайта вести произошло изменения? наверно они работали у Хью Хефнера
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 12:45
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8518
Фууу....столько фото ? Да , наши дивчины ....СУПЕР ! ! !
Ответить 1
 
Нурлан Габдулин Сегодня 13:06
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Нам тоже их старый гимн поставить надо (Боже царя храни)
Ответить -1
 
Orion66 Сегодня 14:23
Статус: Профи
Рейтинг: 366
Так себе
Ответить 0
 