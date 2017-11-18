"Надеюсь, когда буду побеждать я, гимн не перепутают". Что нужно знать о шестой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Она рассказала о GGG и "Кайрате".

Vesti.kz продолжают знакомить с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Шестой номинанткой на это звание стала 27-летняя представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук.

Юлия - серебряный призер Казахстана и бронзовый - города Алматы по бодибилдингу в категории фитнес-бикини свыше 169 сантиметров. По словам Фурманчук, "это самый красивый вид спорта. На сцену выходят девушки в бикини с максимально красивой формой тела, при этом подчеркивая свою женственность".

Всю свою жизнь Юлия провела в спорте. Она занималась каратэ, легкой атлетикой и баскетболом. В юношестве играла за сборную Казахстана. Имеет несколько спортивных разрядов. Однако нашла себя Фурманчук именно в фитнес-бикини.

- В этом году я дебютировала в бодибилдинге, и, на мой взгляд, очень удачно. Главным достижением в этом году стала именно победа над собой, - рассказала Юлия в интервью Vesti.kz

- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?

- Я с 16 лет в модельном агентстве, и, несомненно, красота помогает в жизни. Но и одновременно не дает расслабиться. Ты всегда должна быть в форме.

- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?

- Самой яркой спортсменкой Казахстана считаю Улпан Нурбекову. Мой пример грации и железного характера. Выиграть "серебро" на чемпионате Arnold Classic Europe в тяжелом противостоянии и с простудой - это дорогого стоит. Ее путь на вершину впечатляет. Она всегда в потоке соревнований, не останавливаясь на Казахстане, продолжает совершенствовать свою и без того идеальную форму.

- Какие три спортивных события в 2017 году Вам запомнились больше всего?

- На первом месте у меня, конечно, Europe Arnold Classic. Это было значимое событие. Мы впитывали каждое движение наших спортсменов, вникали в судейство, так как ожидали изменений правил. Казахстан выходит на новый уровень в данном виде спорта, и наши спортсмены занимают достойные места на международных соревнованиях. В Барселону полетели ребята из нашей команды. Это было особенно ценно для нас, это часть нас.

На втором - бой нашего Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Весь Казахстан с особым интересом смотрел этот поединок. Я была на пробежке в парке Первого Президента, и там на большом экране включили трансляцию этого боя. Такие события заставляют чувствовать сплоченность народа. И это происходит благодаря нашим спортсменам. Кстати, многие мои знакомые полетели на бой Головкина. И, мое мнение, что Геннадий в этом бою победил.

А на третьем - матч "Кайрат" - "Астана", в котором алматинцы разгромили чемпиона со счетом 3:0. Тогда, кстати, гол-красавец забил Андрей Аршавин. Не буду скрывать, что мой любимый клуб - "Кайрат", и за нашу команду я всегда готова поболеть, если есть свободное время. Верю, что в следующем году "Кайрат" станет чемпионом.

- Какие у Вас планы на следующий год?

- Планы на следующий год самые грандиозные. Только вперед, за победами, преодолевая страхи и лень. Очень хочу поднимать флаг нашей страны и слышать гимн нашей Родины далеко за пределами Казахстана. Кстати да, инциденты с перепутанными гимнами на награждении наших спортсменов уже надоели - надеюсь, когда буду побеждать я - подобного не произойдет.

Напомним, что каждую неделю будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018-м. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Ноя 6 2017 в 6:07 PST

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Окт 18 2017 в 8:50 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Окт 15 2017 в 7:39 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Окт 11 2017 в 6:30 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Окт 2 2017 в 9:38 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Сен 24 2017 в 4:22 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Сен 21 2017 в 5:05 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Сен 19 2017 в 7:55 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Сен 7 2017 в 8:53 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Авг 24 2017 в 9:55 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Авг 18 2017 в 7:24 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июл 27 2017 в 12:25 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июл 16 2017 в 2:41 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июл 11 2017 в 11:01 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июл 9 2017 в 9:14 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июн 5 2017 в 7:18 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Май 30 2017 в 4:54 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Май 22 2017 в 4:14 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Май 10 2017 в 3:22 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Май 5 2017 в 8:12 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Май 2 2017 в 1:00 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Янв 26 2017 в 12:12 PST

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Дек 14 2016 в 7:45 PST

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июн 29 2016 в 5:00 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Июн 18 2016 в 2:35 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Май 17 2016 в 11:07 PDT

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Янв 31 2016 в 2:59 PST

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Янв 16 2016 в 5:30 PST

Публикация от Юлия Фурманчук (@skazka100tomov) Авг 26 2015 в 12:29 PDT

Фото Юлии Фурманчук© (2,3,5,7,8) и Tennisi.kz© (1,4,6).