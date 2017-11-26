"Головкин всегда будет чемпионом для своей страны!". Что нужно знать о восьмой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается гандболом.

Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Восьмой номинанткой на это звание стала 26-летняя гандболистка Елена Дворницына.

Елена в спорте с самого детства, а в гандбол пришла в 13 лет. Как сама отмечает Дворницына, "в гандбол ее затянуло целиком и полностью". До него наша номинантка занималась плаванием, а также обожала играть в футбол с мальчишками после школы. Еще в школе она принимала участие во всевозможных соревнованиях по бегу, волейболу и футболу. Но в итоге сделала выбор в пользу гандбола.

В восьмом классе Елену пригласили в спортивную школу РШИОСД имени К. Ахметова. Немного позже она стала играть за гандбольный клуб "Алматы", в составе которого стала пятикратной чемпионкой Казахстана. Также Дворницына вместе со своим клубом занимала призовые места в женской Лиге чемпионов Азии. Рост Елены составляет 170 сантиметров.

В небольшом интервью Vesti.kz Елена Дворницына рассказала, как для нее прошел 2017 год, а также ответила на другие вопросы.

- 2017 год был насыщенным, как в спорте, так и в жизни. Для нашей команды этот год выдался непростым - в июне мы заняли лишь третье место на чемпионате Казахстана. Но уже сейчас реабилитировались и идем на первом месте в турнирной таблице чемпионата РК.

- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?

- "Бронза" в женской Лиге чемпионов Азии по гандболу.

- А какие спортивные события 2017 года Вам запомнились больше всего?

- В 2017 году мне больше всего запомнилась зимняя Универсиада, проходившая в нашем городе. Запомнилось невероятное выступление Дениса Тена, который в итоге завоевал золотую медаль! Также я болела за наших хоккеистов, которые очень достойно выступили на Универсиаде, взяв "серебро". В общем, Универсиада-2017, проходившая в Алматы, отпечаталась в моей памяти надолго, как и чувство гордости и радости за наших спортсменов, которые в итоге заняли второе место в общекомандном зачете на Универсиаде!

И конечно, запомнился бой Головкина с Альваресом, бой, которого все очень долго ждали, и пусть он и закончился вничью, но как бы то ни было, я считаю, GGG был лучше в этом бою, и он всегда будет чемпионом для своей страны!

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 20 2017 в 11:56 PDT

- А кого Вы считаете лучшими спортсменом и спортсменкой Казахстана в 2017 году? - Лучший из лучших спортсменов, по моему мнению, это, конечно же, Геннадий Головкин! А лучшая спортсменка, так как я очень люблю большой теннис, это Зарина Диас. Она большая молодец!

- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?

- Красота, она, конечно, немножко, может, и помогает, но умышленно я этим не пользуюсь (смеется).

- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?

- Я считаю, ярких и талантливых девочек-спортсменок у нас очень много, поэтому выделять никого не буду!

- Какие у Вас планы на следующий год?

- Работать над собой, развиваться и добиваться новых высот не только в спорте, но и в других сферах жизни. Целей и планов много, но озвучивать я их пока не буду.

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Авг 28 2016 в 2:59 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Авг 14 2016 в 9:00 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Авг 14 2016 в 6:58 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Авг 10 2016 в 2:49 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 27 2016 в 4:14 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 25 2016 в 3:09 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 16 2016 в 6:38 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 10 2016 в 7:46 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 8 2016 в 8:58 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июл 2 2016 в 11:09 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июн 14 2016 в 11:13 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Июн 14 2016 в 3:19 PDT

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Ноя 27 2017 в 2:57 PST

Публикация от Elena Dvornitsyna (@elena_dvornitsyna) Ноя 23 2017 в 11:04 PST

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