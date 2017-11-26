"Головкин всегда будет чемпионом для своей страны!". Что нужно знать о восьмой номинантке на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается гандболом.
Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Восьмой номинанткой на это звание стала 26-летняя гандболистка Елена Дворницына.
Елена в спорте с самого детства, а в гандбол пришла в 13 лет. Как сама отмечает Дворницына, "в гандбол ее затянуло целиком и полностью". До него наша номинантка занималась плаванием, а также обожала играть в футбол с мальчишками после школы. Еще в школе она принимала участие во всевозможных соревнованиях по бегу, волейболу и футболу. Но в итоге сделала выбор в пользу гандбола.
В восьмом классе Елену пригласили в спортивную школу РШИОСД имени К. Ахметова. Немного позже она стала играть за гандбольный клуб "Алматы", в составе которого стала пятикратной чемпионкой Казахстана. Также Дворницына вместе со своим клубом занимала призовые места в женской Лиге чемпионов Азии. Рост Елены составляет 170 сантиметров.
В небольшом интервью Vesti.kz
Елена Дворницына рассказала, как для нее прошел 2017 год, а также ответила на другие вопросы.
- 2017 год был насыщенным, как в спорте, так и в жизни. Для нашей команды этот год выдался непростым - в июне мы заняли лишь третье место на чемпионате Казахстана. Но уже сейчас реабилитировались и идем на первом месте в турнирной таблице чемпионата РК.
- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?
- "Бронза" в женской Лиге чемпионов Азии по гандболу.
- А какие спортивные события 2017 года Вам запомнились больше всего?
- В 2017 году мне больше всего запомнилась зимняя Универсиада, проходившая в нашем городе. Запомнилось невероятное выступление Дениса Тена, который в итоге завоевал
золотую медаль! Также я болела за наших хоккеистов, которые очень достойно выступили на Универсиаде, взяв
"серебро". В общем, Универсиада-2017, проходившая в Алматы, отпечаталась в моей памяти надолго, как и чувство гордости и радости за наших спортсменов, которые в итоге заняли
второе место в общекомандном зачете на Универсиаде!
И конечно, запомнился бой Головкина с Альваресом, бой, которого все очень долго ждали, и пусть он и закончился
вничью, но как бы то ни было, я считаю, GGG был лучше в этом бою, и он всегда будет чемпионом для своей страны!
- А кого Вы считаете лучшими спортсменом и спортсменкой Казахстана в 2017 году?
- Лучший из лучших спортсменов, по моему мнению, это, конечно же, Геннадий Головкин! А лучшая спортсменка, так как я очень люблю большой теннис, это Зарина Диас. Она большая молодец!
- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?
- Красота, она, конечно, немножко, может, и помогает, но умышленно я этим не пользуюсь (смеется).
- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?
- Я считаю, ярких и талантливых девочек-спортсменок у нас очень много, поэтому выделять никого не буду!
- Какие у Вас планы на следующий год?
- Работать над собой, развиваться и добиваться новых высот не только в спорте, но и в других сферах жизни. Целей и планов много, но озвучивать я их пока не буду.
Напомним, что каждую неделю нами будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz
будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.
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