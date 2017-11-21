"Вероятно, зовут на съемки не только из-за спорта, но и внешности". Фируза Шарипова стала номинанткой на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается боксом.

Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Седьмой номинанткой на это звание стала 23-летняя представительница бокса Фируза Шарипова.

Фируза родилась в Таразе, по национальности является узбечкой. В детстве занималась велоспортом и водным поло, а на бокс пришла в десять лет. В июне 2015 года вышла замуж за казахстанского боксера Дениса Рыбака. В 2017 году закончила педагогический университет в Таразе по специальности "Физическая культура и спорт".

Шарипова является бронзовым призером чемпионата Азии 2012 года в весовой категории до 64 килограммов, а также чемпионкой Казахстана этого же года. Также она выиграла "золото" на чемпионате Казахстана в 2013 году, но уже в весе до 60 килограммов. В своем активе имеет "серебро" (2014) и "бронзу" (2016) чемпионата Казахстана в весовой категории до 60 килограммов.

На профессиональном ринге Фируза дебютировала 21 мая 2016 года, когда проиграла по очкам серебряной призерке Олимпийских игр в Лондоне, двукратной чемпионке мира (2005, 2006) и трехкратной чемпионке Европы (2005, 2007, 2009) россиянке Софье Очигаве. Затем провела семь победных боев, из которых четыре завершила досрочно.

В августе 2017 года встретилась с болгаркой Миленой Колевой в бою за вакантные титулы WIBA и WBU в легком весе. В итоге казахстанка одержала победу единогласным решением судей и завоевала два титула. На 30 декабря у Шариповой запланирован поединок против Джемиллы Гонтарюк из Бельгии в Алматы. На кону будет стоять вакантный пояс чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.

Фируза является действующей победительницей номинации "Самая сексуальная спортсменка Казахстана", победив в голосовании Vesti.kz по итогам 2016 года. После этого британский таблоид The Sun посвятил статью девушке-боксеру, написав следующее: "Встречайте Фирузу Шарипову, которую недавно короновали званием "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" и которая собирается навести шороху в профессиональном боксе. Ни у кого не возникнет вопросов, почему выбрали именно ее!

Забудьте про Бората, потому что в Казахстане есть кое-что лучше - это формы этой девушки-боксера. Говорят, что Шарипова занималась водным поло и велоспортом перед тем, как перейти в бокс. Многие отмечают, что она могла бы совмещать модельную карьеру со спортом. Девушка неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана среди любителей и становилась призеркой первенства Азии".

В небольшом интервью Vesti.kz Фируза Шарипова рассказала о том, как для нее прошел 2017 год.

- 2017 год стал одним из самых ярких и насыщенных в моей жизни. Я много выступала, провела несколько рейтинговых боев. Но самое главное - сбылась моя мечта, цель, к которой я всю жизнь шла, - я стала чемпионкой мира по боксу. Год для меня еще не закончился, попытаемся сделать его еще более полным и ярким. 30 декабря я могу завоевать титул чемпионки мира в другой весовой категории, что станет огромным достижением не только для меня, но и для всего Казахстана, потому что таких прецедентов еще не было. Мне будет противостоять очень сильная и опытная соперница. И вот это событие станет уже финальной точкой 2017 года. А пока у меня очень плотный график, насыщенный событиями. В данный момент я нахожусь в тренировочном процессе в Москве, принимаю участие в различных съемках.

- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?

- 26 августа в рамках выставки EXPO-2017 в Астане мы провели вечер бокса, где я в главном бою завоевала титулы чемпионки мира по двум версиям, победив болгарку Милену Колеву. Этому предшествовала очень тяжелая подготовка, и после боя я просто не смогла сдержать слез. Но, надеюсь, что до конца этого года мне удастся сделать еще большее достижение, завоевав титул чемпионки мира в другой весовой категории в бою с еще более серьезной соперницей.

- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?

- Я никогда не стремилась умышленно ею воспользоваться. Спасибо моим родителям, что я именно такая. Возможно, мой менеджер Сергей Завилейский, который так успешно продвигает мою карьеру, обратил на меня внимание в том числе из-за моей яркой внешности. Сейчас меня часто приглашают на съемки в рекламных роликах и вообще на телевидение - тоже вероятно не только из-за моей спортивной карьеры, но и благодаря внешним данным. Но для меня это все-таки не основное. Я просто занимаюсь своим делом - боксом. А все остальное второстепенно для меня.

Публикация от (@sharipova_firuza) Ноя 12 2017 в 12:05 PST

- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?

- Спорт в Казахстане расцветает. И я думаю, что каждая девушка, которая внесла в это свою лепту, прославила нашу страну на международной арене, достойна уважения. При этом в казахстанском спорте очень много красивых девушек. Vesti.kz как никто другой знают об этом, потому что часто проводят конкурсы и ведут рубрику "Девушка недели", которую я иногда читаю. Поэтому кого-то одного я выделить даже не смогу.

- Какие у Вас планы на следующий год?

- Боксировать, становиться каждый день лучше себя вчерашней. На 2018 год у нас запланировано как минимум три боя. В апреле должен состояться поединок в моем родном и любимом Таразе, а после этого бои в Монако и в Москве. Я стремлюсь к новым достижениям и постоянно работаю над собой.

Напомним, что каждую неделю будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.

Публикация от (@sharipova_firuza) Окт 12 2017 в 10:06 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Сен 21 2017 в 5:32 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Сен 16 2017 в 10:57 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Сен 14 2017 в 8:21 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 28 2017 в 8:27 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 27 2017 в 11:30 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 25 2017 в 6:33 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 17 2017 в 10:47 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 16 2017 в 3:18 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 15 2017 в 11:33 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Июл 28 2017 в 11:23 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Июл 27 2017 в 1:34 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Июл 9 2017 в 6:03 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Июн 25 2017 в 2:01 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Май 11 2017 в 11:04 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Апр 19 2017 в 4:43 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Апр 3 2017 в 12:22 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Фев 5 2017 в 11:55 PST

Публикация от (@sharipova_firuza) Янв 8 2017 в 11:07 PST

Публикация от (@sharipova_firuza) Ноя 30 2016 в 7:55 PST

Публикация от (@sharipova_firuza) Окт 29 2016 в 1:24 PDT

Публикация от (@sharipova_firuza) Авг 4 2015 в 2:41 PDT

Фото Vesti.kz© (2,4,5), Tenissi.kz© (1,3) и Фируза Шарипова© (6).

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