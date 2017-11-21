"Вероятно, зовут на съемки не только из-за спорта, но и внешности". Фируза Шарипова стала номинанткой на звание самой сексуальной спортсменки РК

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АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
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Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
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Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
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Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
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Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
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Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
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Маккаби Т-А Славия П 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 19:00
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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Астана Тайгерс Иртыш 17:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
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Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
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Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
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Уэльс Казахстан 01:00
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Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
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Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
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Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
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Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
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Кальяри Интер 01:45
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Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
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Русенборг Реал Сосьедад 23:55
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Эвертон Аталанта 02:05
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Скендербеу Динамо К 02:05
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Кайрат Актобе
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Кайрат Актобе
Жетысу Аят
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Кайрат Дева 22:30
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Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Вероятно, зовут на съемки не только из-за спорта, но и внешности". Фируза Шарипова стала номинанткой на звание самой сексуальной спортсменки РК

Девушка занимается боксом.

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12 Комментариев
Фото со страницы instagram.com/sharipova_firuza
Фото со страницы instagram.com/sharipova_firuza

Vesti.kz продолжают знакомить своих читателей с номинантками на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году. Седьмой номинанткой на это звание стала 23-летняя представительница бокса Фируза Шарипова.

Фируза родилась в Таразе, по национальности является узбечкой. В детстве занималась велоспортом и водным поло, а на бокс пришла в десять лет. В июне 2015 года вышла замуж за казахстанского боксера Дениса Рыбака. В 2017 году закончила педагогический университет в Таразе по специальности "Физическая культура и спорт".

Шарипова является бронзовым призером чемпионата Азии 2012 года в весовой категории до 64 килограммов, а также чемпионкой Казахстана этого же года. Также она выиграла "золото" на чемпионате Казахстана в 2013 году, но уже в весе до 60 килограммов. В своем активе имеет "серебро" (2014) и "бронзу" (2016) чемпионата Казахстана в весовой категории до 60 килограммов.

На профессиональном ринге Фируза дебютировала 21 мая 2016 года, когда проиграла по очкам серебряной призерке Олимпийских игр в Лондоне, двукратной чемпионке мира (2005, 2006) и трехкратной чемпионке Европы (2005, 2007, 2009) россиянке Софье Очигаве. Затем провела семь победных боев, из которых четыре завершила досрочно.

В августе 2017 года встретилась с болгаркой Миленой Колевой в бою за вакантные титулы WIBA и WBU в легком весе. В итоге казахстанка одержала победу единогласным решением судей и завоевала два титула. На 30 декабря у Шариповой запланирован поединок против Джемиллы Гонтарюк из Бельгии в Алматы. На кону будет стоять вакантный пояс чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.

Фируза является действующей победительницей номинации "Самая сексуальная спортсменка Казахстана", победив в голосовании Vesti.kz по итогам 2016 года. После этого британский таблоид The Sun посвятил статью девушке-боксеру, написав следующее: "Встречайте Фирузу Шарипову, которую недавно короновали званием "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" и которая собирается навести шороху в профессиональном боксе. Ни у кого не возникнет вопросов, почему выбрали именно ее!

Забудьте про Бората, потому что в Казахстане есть кое-что лучше - это формы этой девушки-боксера. Говорят, что Шарипова занималась водным поло и велоспортом перед тем, как перейти в бокс. Многие отмечают, что она могла бы совмещать модельную карьеру со спортом. Девушка неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана среди любителей и становилась призеркой первенства Азии".

В небольшом интервью Vesti.kz Фируза Шарипова рассказала о том, как для нее прошел 2017 год.

- 2017 год стал одним из самых ярких и насыщенных в моей жизни. Я много выступала, провела несколько рейтинговых боев. Но самое главное - сбылась моя мечта, цель, к которой я всю жизнь шла, - я стала чемпионкой мира по боксу. Год для меня еще не закончился, попытаемся сделать его еще более полным и ярким. 30 декабря я могу завоевать титул чемпионки мира в другой весовой категории, что станет огромным достижением не только для меня, но и для всего Казахстана, потому что таких прецедентов еще не было. Мне будет противостоять очень сильная и опытная соперница. И вот это событие станет уже финальной точкой 2017 года. А пока у меня очень плотный график, насыщенный событиями. В данный момент я нахожусь в тренировочном процессе в Москве, принимаю участие в различных съемках.

- Какое свое спортивное достижение Вы считаете самым значимым в этом году?

- 26 августа в рамках выставки EXPO-2017 в Астане мы провели вечер бокса, где я в главном бою завоевала титулы чемпионки мира по двум версиям, победив болгарку Милену Колеву. Этому предшествовала очень тяжелая подготовка, и после боя я просто не смогла сдержать слез. Но, надеюсь, что до конца этого года мне удастся сделать еще большее достижение, завоевав титул чемпионки мира в другой весовой категории в бою с еще более серьезной соперницей.

- Помогала ли Ваша красота Вам в жизни?

- Я никогда не стремилась умышленно ею воспользоваться. Спасибо моим родителям, что я именно такая. Возможно, мой менеджер Сергей Завилейский, который так успешно продвигает мою карьеру, обратил на меня внимание в том числе из-за моей яркой внешности. Сейчас меня часто приглашают на съемки в рекламных роликах и вообще на телевидение - тоже вероятно не только из-за моей спортивной карьеры, но и благодаря внешним данным. Но для меня это все-таки не основное. Я просто занимаюсь своим делом - боксом. А все остальное второстепенно для меня.

- Кого Вы считаете самой яркой спортсменкой в Казахстане в уходящем году?

- Спорт в Казахстане расцветает. И я думаю, что каждая девушка, которая внесла в это свою лепту, прославила нашу страну на международной арене, достойна уважения. При этом в казахстанском спорте очень много красивых девушек. Vesti.kz как никто другой знают об этом, потому что часто проводят конкурсы и ведут рубрику "Девушка недели", которую я иногда читаю. Поэтому кого-то одного я выделить даже не смогу.

- Какие у Вас планы на следующий год?

- Боксировать, становиться каждый день лучше себя вчерашней. На 2018 год у нас запланировано как минимум три боя. В апреле должен состояться поединок в моем родном и любимом Таразе, а после этого бои в Монако и в Москве. Я стремлюсь к новым достижениям и постоянно работаю над собой.

Напомним, что каждую неделю будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материале действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.
 
Первой номинанткой стала представительница легкой атлетики Варвара Назарова, второй - рафтингистка Александра Тисленок, третьей - пловчиха Эльмира Айгалиева, четвертой - волейболистка Татьяна Демьянова, пятой - девушка-боксер Ангелина Лукас, а шестой - представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук.

 

Фото Vesti.kz© (2,4,5), Tenissi.kz© (1,3) и Фируза Шарипова© (6).

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  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Mike-Box Сегодня 11:41
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Секс, мощь, яркость - это все в ней!
Ответить -1
 
WARden Сегодня 12:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1338
Mike-Box, ты еще скажи брутальность. Мощь это качество присущее мужчинам, для женщин больше подходит женственность. А если мужчину привлекает в женщинах мощь, то это может указывать либо на подсознательный мазохизм, либо на латентную гомосексуальность.
Ответить 1
 
Mike-Box Сегодня 12:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
WARden, я прежде всего смотрю на Фирузу как на боксера, а ваши домыслы ими же и останутся)
Ответить -1
 
WARden Сегодня 12:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1338
Mike-Box,)))) если только с призмы бокса смотришь тогда причем тут упомянутый секс?
Ответить 1
 
Mike-Box Сегодня 12:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
WARden, потому что у спортсмена две жизни. Спортивная и личная. И в личной жизни, как обычная красивая девушка она может привлекать своей женственностью.
Кстати, у великих спортсменов есть еще и третья жизнь - патриотизм. Но об этом очень долго писать.
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1372
Mike-Box, я бы двоечкой уложил Фирузу легко... и где ее мощь?
Ответить -1
 
Mike-Box Сегодня 12:26
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Шымкентский пацанчик, не стремно девушек бить?) или южанам параллельно?)
Ответить 0
 
Нургиса Шопанов Сегодня 11:45
Статус: Профи
Рейтинг: 313
Да нууу не очень
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 12:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1715
Конечно я бы ***, но как боксер она много суеты меньше дел имеет
Ответить -1
 
Габит Бейбитулы Сегодня 12:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
да ладно вам, красивая девушка. но то что бывают красивее это да. вам просто надо похвалить ее. а вы тут злые все, особенно Шымкентский пацанчик (я бы тебя тоже вырубил, ***)
Ответить 2
 
Дулат Даулеткелдин Сегодня 12:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Красавица)! Удачи тебе в боксе,побольше Чемпионских поясов!!!
Ответить 1
 
Баке Сегодня 12:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 118
И тут диванные Искперты на девушек с кулаками бросаются?! )))
п.с. девушка очень красива как личность и как спортсмен!!! (мнение каждого пусть остается при себе)
Ответить 1
 