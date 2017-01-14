Читатели Vesti.kz назвали Фирузу Шарипову самой сексуальной спортсменкой Казахстана

Казахстанка в 2016 году дебютировала на профессиональном ринге.
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Читатели Vesti.kz назвали девушку-боксера Фирузу Шарипову самой сексуальной спортсменкой Казахстана по итогам 2016 года.
В специальном голосовании Шарипова набрала 36 процентов голосов. Второй стала гимнастка Сабина Аширбаева (17 процентов), а замкнула тройку сильнейших таеквондистка Жансель Дениз (11 процентов).
В любителях 22-летняя Фируза Шарипова неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана и становилась призеркой чемпионата Азии. В 2016 году она дебютировала на профессиональном ринге. Проиграв в первом поединке в Москве вице-чемпионке Олимпиады-2012 Софии Очигаве из России, Шарипова затем уверенно победила в Испании итальянку Анжело Канецаро, а после нокаутировала сербку Милену Матович в Алматы.
На звание самой сексуальной спортсменки Казахстана претендовали десять девушек:
1. Фируза Шарипова (профессиональный бокс) - 36%
2. Сабина Аширбаева (художественная гимнастика) - 17%.
3. Жансель Дениз (таеквондо) - 11%.
4. Ольга Рыпакова (легкая атлетика) - 8%.
5. Юлия Путинцева (теннис) - 7%.
6. Мариан Урдабаева (дзюдо) - 7%.
7. Александра и Екатерина Немич (синхронное плавание) - 4%.
8. Маргарита Елисеева (тяжелая атлетика) - 4%.
9. Элина Михина (легкая атлетика) - 3%.
10. Екатерина Руденко (плавание) - 3%.
Ранее читатели Vesti.kz назвали лучшего спортсмена Казахстана 2016 года. Им стал серебряный призер Олимпиады боксер Василий Левит, который опередил боксера-профессионала Геннадия Головкина и олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина.