Выбери самую сексуальную спортсменку Казахстана!

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 2:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:3
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 3:3
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Салават Юлаев Спартак 2:2
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:3
Сарыарка Спутник 2:1
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 2:1
Кулагер Алматы 3:3
Номад Алтай-Торпедо 13:00
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Тараз Павлодар
ТНК "Казхром" Алтай
Есиль СК Алматы
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
Алтай Павлодар
ТНК "Казхром" Алматы
Тараз Атырау
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Алтай Атырау
Павлодар Алматы
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 05:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Обсуждаемые

Кого Вы считаете самой сексуальной спортсменкой Казахстана?

Выбери самую сексуальную спортсменку Казахстана!

Vesti.kz предлагает вашему вниманию десять самых ярких спортсменок страны.

Ссылки по теме:

3 Комментария
Фируза Шарипова. Фото из личного архива
Фируза Шарипова. Фото из личного архива

2016 год подарил много разных эмоций любителям спорта. Настало время подводить итоги. Vesti.kz предлагает вам познакомиться со всеми конкурсантками и выбрать самую сексуальную спортсменку года в Казахстане. В процессе выбора претенденток редакция руководствовалась не только внешними данными, но и спортивными результатами.

Ольга Рыпакова - бронзовый призер Олимпиады в Рио-2016 в тройном прыжке. Первая в истории Казахстана трехкратная призерка Олимпийских игр.







Фируза Шарипова - профессиональный боксер. В любителях она неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана и становилась призеркой чемпионата Азии. В этом году дебютировала на профессиональном ринге в бою с серебряной призеркой Олимпийских игр в Лондоне Софьей Очигавой в андеркарте боя Денис Лебедев - Виктор Рамирес в Москве. После этого Шарипова провела еще два боя в Испании и Казахстане, в которых одержала уверенные победы.







Юлия Путинцева в прошедшем сезоне сумела завоевать звание первой ракетки Казахстана. Завершила 2016 год теннисистка попаданием в ТОП-40 рейтинга WTA.







Пловчиха Екатерина Руденко пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Рио-2016. Однако заняла лишь 20-е место, оставшись недовольной своим результатом и пообещав реабилитироваться на следующем крупном соревновании. Кстати, впервые на Олимпиаде Руденко выступила в 13 лет в 2008 году. 







Сабина Аширбаева - художественная гимнастика. Участница Олимпиады в Рио-2016. В ноябре минувшего года ей исполнилось 18 лет. На дебютной Олимпиаде завершила свое выступление в полуфинале.







Александра и Екатерина Немич - синхронное плаванье. Участницы Олимпиады в Рио-2016, на которой завершили свое выступление на стадии полуфинала.



Мариан Урдабаева - дзюдо. Участница Олимпиады в Рио-2016. В этом году выиграла чемпионат Азии.







Элина Михина - легкая атлетика. Участница Олимпиады в Рио-2016. Завершила свое выступление в полуфинале забегов на 400 метров.







Жансель Дениз - таеквондо. Участница Олимпиады в Рио-2016. Признана казахстанскими СМИ секс-символом казахстанской делегации на последних Олимпийских играх. В Рио уступила в первой же схватке.







Маргарита Елисеева - тяжелая атлетика. На дебютной Олимпиаде в Рио заняла пятое место и выиграла чемпионат Азии.



Голосование будет открыто до 16 января - до 15:00 по времени Астаны. Проголосовать можно здесь.

Фотографии взяты с личных страниц спортсменок в соцсетях и с сайтов kursiv.kz, bnews.kz и cosmo.kz.

Просмотров: 1721  Комментариев: 3
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Miras Erlanuly Сегодня 20:26
Статус: Профи
Рейтинг: 302
Рыпакова или Шарипова
Ответить 0
 
Марат Галиев Сегодня 20:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 800
Вот что выдаёт Ваша ссылка: Пьер Карден поздравил Казахстан с Днем независимости

11 Д 2008 07:38

Посольство Казахстана во Франции организовало торжественный прием в честь 17-й годовщины независимости РК, сообщает "Казинформ". В престижном парижском павильоне "Дофин" собрались правительства чиновники и видные бизнесмены Франции, представители прессы, неправительственных организаций и дипломатических мисиий. Среди почетных гостей были знаменитый модельер Пьер Карден, принцесса Монако Мюрат Каролин Бонапарт и граф Петр Шереметьев.

Присутствовали и представители казахской диаспоры, а также казахстанские студенты, проходящие обучение во Франции. Концерт с участием знаменитой оперной певицы Майры Мухаметкызы, казахского фольклорного ансамбля, фотовыставка и показ видеофильма также вошли в программу приема.

Ответить 0
 
Даурен Сапаргалиев Аблаевич Сегодня 20:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
Я за Ронду Роузи )
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть