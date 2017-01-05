Выбери самую сексуальную спортсменку Казахстана!

Vesti.kz предлагает вашему вниманию десять самых ярких спортсменок страны.

2016 год подарил много разных эмоций любителям спорта. Настало время подводить итоги. Vesti.kz предлагает вам познакомиться со всеми конкурсантками и выбрать самую сексуальную спортсменку года в Казахстане. В процессе выбора претенденток редакция руководствовалась не только внешними данными, но и спортивными результатами.



Ольга Рыпакова - бронзовый призер Олимпиады в Рио-2016 в тройном прыжке. Первая в истории Казахстана трехкратная призерка Олимпийских игр.















Фируза Шарипова - профессиональный боксер. В любителях она неоднократно выигрывала чемпионат Казахстана и становилась призеркой чемпионата Азии. В этом году дебютировала на профессиональном ринге в бою с серебряной призеркой Олимпийских игр в Лондоне Софьей Очигавой в андеркарте боя Денис Лебедев - Виктор Рамирес в Москве. После этого Шарипова провела еще два боя в Испании и Казахстане, в которых одержала уверенные победы.













Юлия Путинцева в прошедшем сезоне сумела завоевать звание первой ракетки Казахстана. Завершила 2016 год теннисистка попаданием в ТОП-40 рейтинга WTA.













Пловчиха Екатерина Руденко пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Рио-2016. Однако заняла лишь 20-е место, оставшись недовольной своим результатом и пообещав реабилитироваться на следующем крупном соревновании. Кстати, впервые на Олимпиаде Руденко выступила в 13 лет в 2008 году.













Сабина Аширбаева - художественная гимнастика. Участница Олимпиады в Рио-2016. В ноябре минувшего года ей исполнилось 18 лет. На дебютной Олимпиаде завершила свое выступление в полуфинале.













Александра и Екатерина Немич - синхронное плаванье. Участницы Олимпиады в Рио-2016, на которой завершили свое выступление на стадии полуфинала.







Мариан Урдабаева - дзюдо. Участница Олимпиады в Рио-2016. В этом году выиграла чемпионат Азии.













Элина Михина - легкая атлетика. Участница Олимпиады в Рио-2016. Завершила свое выступление в полуфинале забегов на 400 метров.













Жансель Дениз - таеквондо. Участница Олимпиады в Рио-2016. Признана казахстанскими СМИ секс-символом казахстанской делегации на последних Олимпийских играх. В Рио уступила в первой же схватке.













Маргарита Елисеева - тяжелая атлетика. На дебютной Олимпиаде в Рио заняла пятое место и выиграла чемпионат Азии.







Голосование будет открыто до 16 января - до 15:00 по времени Астаны. Проголосовать можно здесь.

Фотографии взяты с личных страниц спортсменок в соцсетях и с сайтов kursiv.kz, bnews.kz и cosmo.kz.