Читатели Vesti.kz назвали Василия Левита лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года

Казахстанский боксер стал серебряным призером Олимпиады.
Сегодня 16:02
8 Комментариев
Ссылки по теме:
- Большое интервью Василия Левита
- 15 самых ярких событий казахстанского спорта в 2016 году
- Что ждет казахстанский спорт в 2017 году
Фото Турара Казангапов©, Vesti.kz
Читатели Vesti.kz назвали серебряного призера Олимпиады боксера Василия Левита лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года.
В специальном голосовании он набрал 2 104 голоса, что составило 34 процента. Вторым стал боксер-профессионал Геннадий Головкин (1 856 голосов), а третьим - олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин (911 голосов).
В 2016 году Левит стал серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале он единогласным решением судей проиграл россиянину Евгению Тищенко, но зрители в зале освистали этот вердикт. Настоящим победителем Олимпиады назвали Левита тысячи специалистов и болельщиков со всего мира, а в Казахстане боксера наградили именно как олимпийского чемпиона.
28-летний Левит родился в селе Федоровка Костанайской области. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана (2009 и 2011) и становился чемпионом Азии в 2009 году. На Олимпиаду в Рио Левит пробился благодаря высокому рейтингу в WSB, где выступал за клуб "Астана Арланс".
В конце декабря Василий Левит в большом интервью Vesti.kz рассказал о своей жизни, карьере и планах.
1. Василий Левит (бокс) - 2 104 голоса, 34 % голосов.
2. Геннадий Головкин (профессиональный бокс) - 1 856, 30 %.
3. Дмитрий Баландин (плавание) - 911 голосов, 15 %.
4. Данияр Елеусинов (бокс) - 457 голосов, 7 %.
5. Ольга Рыпакова (легкая атлетика) - 153, 3 %.
6. Елдос Сметов (дзюдо) - 146, 2 %.
7. Зульфия Габидуллина (паралимпийское плавание) - 114, 2 %.
8. Бауыржан Исламхан (футбол) - 105, 2 %.
9. Жазира Жаппаркул (тяжелая атлетика) - 61, 1 %.
10. Адильбек Ниязымбетов (бокс) - 51, 1 %.
11. Абзал Ажгалиев (конькобежный спорт) - 49, 1 %.
12. Гюзель Манюрова (женская борьба) - 48, 1 %.
13. Нижат Рахимов (тяжелая атлетика) - 45, 1 %.
2. Геннадий Головкин (профессиональный бокс) - 1 856, 30 %.
3. Дмитрий Баландин (плавание) - 911 голосов, 15 %.
4. Данияр Елеусинов (бокс) - 457 голосов, 7 %.
5. Ольга Рыпакова (легкая атлетика) - 153, 3 %.
6. Елдос Сметов (дзюдо) - 146, 2 %.
7. Зульфия Габидуллина (паралимпийское плавание) - 114, 2 %.
8. Бауыржан Исламхан (футбол) - 105, 2 %.
9. Жазира Жаппаркул (тяжелая атлетика) - 61, 1 %.
10. Адильбек Ниязымбетов (бокс) - 51, 1 %.
11. Абзал Ажгалиев (конькобежный спорт) - 49, 1 %.
12. Гюзель Манюрова (женская борьба) - 48, 1 %.
13. Нижат Рахимов (тяжелая атлетика) - 45, 1 %.
15 самых ярких событий казахстанского спорта в 2016 году
Лучшие спортсмены Казахстана в 2016 году
Самый крутой бой Головкина и другие события, которые мы ждем в 2017 году