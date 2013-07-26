Читатели Vesti.kz назвали Василия Левита лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года

Vesti.kz назвали серебряного призера Олимпиады боксера Василия Левита лучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года. Читателиназвали серебряного призера Олимпиады боксералучшим спортсменом Казахстана по итогам 2016 года.

специальном голосовании он набрал 2 104 голоса, что составило 34 процента. Вторым стал боксер-профессионал Геннадий Головкин (1 856 голосов), а третьим - олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин (911 голосов). он набрал 2 104 голоса, что составило 34 процента. Вторым стал боксер-профессионал(1 856 голосов), а третьим - олимпийский чемпион по плаванию(911 голосов).

В 2016 году Левит стал серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В финале он единогласным решением судей проиграл россиянину Евгению Тищенко, но зрители в зале освистали этот вердикт. Настоящим победителем Олимпиады назвали Левита тысячи специалистов и болельщиков со всего мира, а в Казахстане боксера наградили именно как олимпийского чемпиона.

28-летний Левит родился в селе Федоровка Костанайской области. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана (2009 и 2011) и становился чемпионом Азии в 2009 году. На Олимпиаду в Рио Левит пробился благодаря высокому рейтингу в WSB, где выступал за клуб "Астана Арланс".

большом интервью Vesti.kz рассказал о своей жизни, карьере и планах. В конце декабря Василий Левит вVesti.kz рассказал о своей жизни, карьере и планах.

1. Василий Левит (бокс) - 2 104 голоса, 34 % голосов.

2. Геннадий Головкин (профессиональный бокс) - 1 856, 30 %.

3. Дмитрий Баландин (плавание) - 911 голосов, 15 %.

4. Данияр Елеусинов (бокс) - 457 голосов, 7 %.

5. Ольга Рыпакова (легкая атлетика) - 153, 3 %.

6. Елдос Сметов (дзюдо) - 146, 2 %.

7. Зульфия Габидуллина (паралимпийское плавание) - 114, 2 %.

8. Бауыржан Исламхан (футбол) - 105, 2 %.

9. Жазира Жаппаркул (тяжелая атлетика) - 61, 1 %.

10. Адильбек Ниязымбетов (бокс) - 51, 1 %.

11. Абзал Ажгалиев (конькобежный спорт) - 49, 1 %.

12. Гюзель Манюрова (женская борьба) - 48, 1 %.

13. Нижат Рахимов (тяжелая атлетика) - 45, 1 %.