Самый крутой бой Головкина и зимняя Универсиада в Алматы. Что ждет казахстанских спортсменов в 2017 году

За кого и когда болеть в новом сезоне.

Безусловно, благодаря многим событиям 2016 год вошел в историю казахстанского спорта. Главное, чтобы в дальнейшем сохранилась и развилась победоносная тенденция. Тем более что в этом году нашим спортсменам будет где проявить свое мастерство и заявить о себе на весь мир. Vesti.kz составили список основных спортивных событий, где будет шанс блеснуть и отметиться медалями.



Всемирная зимняя Универсиада-2017



Уже в самом начале наступившего года в Казахстане состоится крупнейшее спортивное событие. Тысячи студентов-спортсменов со всего мира съедутся в Алматы для участия в соревнованиях по зимним видам спорта. В общей сложности побороться за медали можно будет в 12 видах спорта. Дата проведения: с 28 января по 8 февраля. Для казахстанской команды приоритетной задачей является достойное выступление, по итогам которого нужно войти в пятерку лучших.



Старт сезона Всемирной серии бокса (WSB)







Следить за казахстанскими боксерами любители этого вида спорта начнут в феврале. Двукратный победитель данного турнира "Астана Арланс" начнет свое участие в турнире матчем в России 3 февраля. Подробнее о составе команды можно прочитать здесь.



Зимние Азиатские игры-2017



Буквально через неделю после Универсиады азиатские спортсмены продолжат выявлять лучшего. Только теперь переместятся в Саппоро, Япония. Кроме того, к участию уже будут допущены профессиональные спортсмены, не являющиеся студентами. Это будет уже третья Азиада, которая проводится в Саппоро, и четвертая - в Японии. Стоит отметить, что согласно календарному плану данные Азиатские игры должны были пройти еще в 2015 году. Однако Генеральная ассамблея олимпийского совета Азии решила перенести их на предшествующий Олимпиаде год. Также добавим, что предыдущие зимние Азиатские игры проходили в Казахстане. Наша команда одержала победу в медальном зачете.



Бокс. Поединок Бейбут Шуменов - Юниер Дортикос



К сожалению, точная дата встречи пока еще не объявлена. Говорилось, что стороны рассматривают либо 4 февраля, либо 11-е. В любом случае поединок состоится на территории США. Промоутерская компания Caribbean Promotions, представляющая интересы "временного" чемпиона WBA в первом тяжелом весе Дортикоса, выиграла торги у представителей Шуменова, который владеет поясом WBA (Regular) в этой же категории. При этом бо́льшую часть от суммы промоутерских торгов получит сторона Шуменова - 75 против 25 процентов.



Бокс. Поединок Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс







Мартовской встречей против американского боксера Головкин откроет свой новый сезон. В 2017-м казахстанец планирует провести не меньше трех поединков, среди которых значится и бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Стоит отметить, что последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года в Великобритании (против Келла Брука). Длительное затишье объясняется трудностями в поисках подходящего соперника. Так что казахстанские болельщики вряд ли пропустят возвращение на ринг непобежденного чемпиона. Дата: 18 марта.



Футбол. Матч за Суперкубок Казахстана



Традиционно розыгрыш Суперкубка открывает футбольный сезон в стране. Поэтому вернуться на стадионы любители данного вида спорта смогут уже в марте. Местом проведения выбран Центральный стадион в Алматы. На поле встретятся алматинский "Кайрат" и "Астана". В прошлом году обладателем трофея стал "Кайрат", обыгравший все тот же столичный клуб в серии послематчевых пенальти.



Чемпионат мира по фигурному катанию







Наверняка грядущее мировое первенство соберет лучших фигуристов планеты, которые будут стараться проявить себя в полной мере. Этому способствует зимняя Олимпиада-2018. Поэтому многие будут стараться завоевать право на участие в ней. Соревнования пройдут в Хельсинки, Финляндия, на "Хартвалл-арене". Внимание казахстанских болельщиков будет приковано к Денису Тену и юной Элизабет Турсынбаевой. Дата проведения: 29 марта-2 апреля.



Кубок УЕФА по футзалу



Алматы во второй раз будет принимать главный клубный турнир среди футзальных команд "Финал четырех". В 2017 году в состав сильнейших клубов вошли "Кайрат" (Казахстан), "Югра" (Россия), "Интер" (Испания) и "Спортинг" (Португалия). Также в Алматы пройдет и жеребьевка полуфиналов. Сам розыгрыш состоится на "Алматы Арене" в конце апреля.



Чемпионат мира по хоккею (дивизион 1А)



Сборная Казахстана по хоккею в этом году сможет вернуть себе место в "элите". В апреле команда примет участие на ЧМ среди команд, находящихся во втором по силе дивизионе. Соперниками нашей команды станут сборные Венгрии, Украины (хозяйка турнира), Польши, Австрии и Кореи. По регламенту две лучшие сборные переходят в Топ-дивизион, а худшая вылетает в группу В первого дивизиона. Дата проведения: с 22 по 28 апреля



"Джиро д’Италия-2017"







В этом году Гранд-тур состоится в юбилейный 100-й раз. Старт многодневки будет дан на Сардинии, где состоятся первые три этапа. Главные надежды велокоманда "Астана" будет связывать с Фабио Ару, который будет биться за победу в итальянской гонке. Дата проведения: с 5 по 28 мая.



Этап Кубка мира по ралли и ралли "Шелковый путь"



Впервые Казахстан был включен в список стран, на территории которых будут проходить очередные этапы ралли-марафона. Официально в календарный план внесена гонка "Ралли Казахстан", которая проходит на территории Мангыстауской области. Первый в истории этап мировой серии состоится с 20 по 27 мая. Кроме того, как и в прошлом году, казахстанские просторы будут задействованы во время другого ралли - "Шелковый путь".



Возможный большой вечер бокса в Астане



В преддверии EXPO-2017 столица может принять вечер бокса, где главным событием станет выступление непобежденного чемпиона Геннадия Головкина. Такая информация неоднократно поступала от команды титулованного боксера, а также от него самого. Пока не называлось ни точных дат, ни имени соперника.



Чемпионат мира по водным видам спорта







Еще одной победой в скором времени может порадовать казахстанцев первый олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. Мировое первенство по водным видам спорта в этом году будет принимать Будапешт, Венгрия. Медали чемпионата будут разыгрываться в более чем 30 дисциплинах. Кроме Баландина, можно будет поболеть за пловчиху Екатерину Руденко, а также за сестер Немич, выступающих в синхронном плавании. Дата проведения: с 14 по 30 июля.



Всемирные игры по неолимпийским видам спорта



Как и Олимпиада, данные Игры проводятся раз в четыре года. Потому для многих спортсменов, занимающихся неолимпийскими видами, участие в данном турнире является венцом карьеры. В этом году в Польше будут представлены 27 видов спорта, а также в четырех соревнования будут являться показательными. Дата проведения: с 20 по 30 июля.



Чемпионат мира по легкой атлетике







Главное событие в мире легкой атлетики состоится на Олимпийском стадионе Лондона. Данная арена является для нашей Ольги Рыпаковой счастливой. Именно там она в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в тройном прыжке. Правда, как и всегда, в очередной раз она является единственной надеждой. Тенденция последних лет такова, что современная казахстанская легкая атлетика связывается только с именем Рыпаковой. Но, может быть, зажжется новая звезда? Дата проведения: с 5 по 13 августа.



Всемирная летняя Универсиада



На протяжении 11 дней в Тайбэе будут соперничать студенты в летних видах спорта. Программа соревнований представлена выступлениями в 21 виде спорта. По сравнению с программой Универсиады-2015 в Кванджу список пополнили роллер-спорт, тяжелая атлетика и ушу. Два года назад казахстанские студенты смогли занять 11-е место в медальном зачете (шесть золотых и четыре бронзовых медалей). Дата проведения: с 19 по 30 августа.



Чемпионат мира по дзюдо







Снова столица Венгрии - Будапешт - указана местом проведения крупного соревнования. На этот раз туда съедутся сильнейшие дзюдоисты, среди которых будут и казахстанские мастера. На прошлом мировом первенстве, прошедшем в Астане, сборная Казахстана завоевала две медали. Чемпионом мира стал Елдос Сметов, одержавший после победу на Олимпиаде. "Серебром" отметился Рустам Ибраев. Дата проведения: с 28 августа по 3 сентября.



Чемпионат мира по боксу



Грядущее первенство станет уже 19-м в истории любительского бокса. Местом проведения выбран немецкий город с богатыми боксерскими традициями - Гамбург. В 2015 году казахстанские мастера кожаной перчатки смогли завоевать лишь две медали. Серебряными призерами стали Данияр Елеусинов и Иван Дычко. Дата проведения будет объявлена позже. Приблизительно турнир состоится в конце августа или в сентябре.







Фото с сайтов Kfb.kz, Sportbox.ru, liveinternet.ru, XSPORT.ua, а также фото AFP©, Vesti.kz©