Самый крутой бой Головкина и зимняя Универсиада в Алматы. Что ждет казахстанских спортсменов в 2017 году

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бублик Коппейанс 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Спартак 2:0
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Самый крутой бой Головкина и зимняя Универсиада в Алматы. Что ждет казахстанских спортсменов в 2017 году

За кого и когда болеть в новом сезоне.

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Фото с сайта HBO.com
Фото с сайта HBO.com

Безусловно, благодаря многим событиям 2016 год вошел в историю казахстанского спорта. Главное, чтобы  в дальнейшем сохранилась и развилась победоносная тенденция. Тем более что в этом году нашим спортсменам будет где проявить свое мастерство и заявить о себе на весь мир. Vesti.kz составили список основных спортивных событий, где будет шанс блеснуть и отметиться медалями. 

Всемирная зимняя Универсиада-2017

Уже в самом начале наступившего года в Казахстане состоится крупнейшее спортивное событие. Тысячи студентов-спортсменов со всего мира съедутся в Алматы для участия в соревнованиях по зимним видам спорта. В общей сложности побороться за медали можно будет в 12 видах спорта. Дата проведения: с 28 января по 8 февраля. Для казахстанской команды приоритетной задачей является достойное выступление, по итогам которого нужно войти в пятерку лучших.

Старт сезона Всемирной серии бокса (WSB)



Следить за казахстанскими боксерами любители этого вида спорта начнут в феврале. Двукратный победитель данного турнира "Астана Арланс" начнет свое участие в турнире матчем в России 3 февраля. Подробнее о составе команды можно прочитать здесь.

Зимние Азиатские игры-2017

Буквально через неделю после Универсиады азиатские спортсмены продолжат выявлять лучшего. Только теперь переместятся в Саппоро, Япония. Кроме того, к участию уже будут допущены профессиональные спортсмены, не являющиеся студентами. Это будет уже третья Азиада, которая проводится в Саппоро, и четвертая - в Японии. Стоит отметить, что согласно календарному плану данные Азиатские игры должны были пройти еще в 2015 году. Однако Генеральная ассамблея олимпийского совета Азии решила перенести их на предшествующий Олимпиаде год. Также добавим, что предыдущие зимние Азиатские игры проходили в Казахстане. Наша команда одержала победу в медальном зачете.

Бокс. Поединок Бейбут Шуменов - Юниер Дортикос

К сожалению, точная дата встречи пока еще не объявлена. Говорилось, что стороны рассматривают либо 4 февраля, либо 11-е. В любом случае поединок состоится на территории США. Промоутерская компания Caribbean Promotions, представляющая интересы "временного" чемпиона WBA в первом тяжелом весе Дортикоса, выиграла торги у представителей Шуменова, который владеет поясом WBA (Regular) в этой же категории. При этом бо́льшую часть от суммы промоутерских торгов получит сторона Шуменова - 75 против 25 процентов.

Бокс. Поединок Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс



Мартовской встречей против американского боксера Головкин откроет свой новый сезон. В 2017-м казахстанец планирует провести не меньше трех поединков, среди которых значится и бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Стоит отметить, что последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года в Великобритании (против Келла Брука). Длительное затишье объясняется трудностями в поисках подходящего соперника. Так что казахстанские болельщики вряд ли пропустят возвращение на ринг непобежденного чемпиона. Дата: 18 марта.

Футбол. Матч за Суперкубок Казахстана

Традиционно розыгрыш Суперкубка открывает футбольный сезон в стране. Поэтому вернуться на стадионы любители данного вида спорта смогут уже в марте. Местом проведения выбран Центральный стадион в Алматы. На поле встретятся алматинский "Кайрат" и "Астана". В прошлом году обладателем трофея стал "Кайрат", обыгравший все тот же столичный клуб в серии послематчевых пенальти.

Чемпионат мира по фигурному катанию



Наверняка грядущее мировое первенство соберет лучших фигуристов планеты, которые будут стараться проявить себя в полной мере. Этому способствует зимняя Олимпиада-2018. Поэтому многие будут стараться завоевать право на участие в ней. Соревнования пройдут в Хельсинки, Финляндия, на "Хартвалл-арене". Внимание казахстанских болельщиков будет приковано к Денису Тену и юной Элизабет Турсынбаевой. Дата проведения: 29 марта-2 апреля.

Кубок УЕФА по футзалу

Алматы во второй раз будет принимать главный клубный турнир среди футзальных команд "Финал четырех". В 2017 году в состав сильнейших клубов вошли "Кайрат" (Казахстан), "Югра" (Россия), "Интер" (Испания) и "Спортинг" (Португалия). Также в Алматы пройдет и жеребьевка полуфиналов. Сам розыгрыш состоится на "Алматы Арене" в конце апреля.

Чемпионат мира по хоккею (дивизион 1А)

Сборная Казахстана по хоккею в этом году сможет вернуть себе место в "элите". В апреле команда примет участие на ЧМ среди команд, находящихся во втором по силе дивизионе. Соперниками нашей команды станут сборные Венгрии, Украины (хозяйка турнира), Польши, Австрии и Кореи. По регламенту две лучшие сборные переходят в Топ-дивизион, а худшая вылетает в группу В первого дивизиона. Дата проведения: с 22 по 28 апреля

"Джиро д’Италия-2017"



В этом году Гранд-тур состоится в юбилейный 100-й раз. Старт многодневки будет дан на Сардинии, где состоятся первые три этапа. Главные надежды велокоманда "Астана" будет связывать с Фабио Ару, который будет биться за победу в итальянской гонке. Дата проведения: с 5 по 28 мая.

Этап Кубка мира по ралли и ралли "Шелковый путь"

Впервые Казахстан был включен в список стран, на территории которых будут проходить очередные этапы ралли-марафона. Официально в календарный план внесена гонка "Ралли Казахстан", которая проходит на территории Мангыстауской области. Первый в истории этап мировой серии состоится с 20 по 27 мая. Кроме того, как и в прошлом году, казахстанские просторы будут задействованы во время другого ралли - "Шелковый путь".

Возможный большой вечер бокса в Астане

В преддверии EXPO-2017 столица может принять вечер бокса, где главным событием станет выступление непобежденного чемпиона Геннадия Головкина. Такая информация неоднократно поступала от команды титулованного боксера, а также от него самого. Пока не называлось ни точных дат, ни имени соперника. 

Чемпионат мира по водным видам спорта



Еще одной победой в скором времени может порадовать казахстанцев первый олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин. Мировое первенство по водным видам спорта в этом году будет принимать Будапешт, Венгрия. Медали чемпионата будут разыгрываться в более чем 30 дисциплинах. Кроме Баландина, можно будет поболеть за пловчиху Екатерину Руденко, а также за сестер Немич, выступающих в синхронном плавании. Дата проведения: с 14 по 30 июля.

Всемирные игры по неолимпийским видам спорта

Как и Олимпиада, данные Игры проводятся раз в четыре года. Потому для многих спортсменов, занимающихся неолимпийскими видами, участие в данном турнире является венцом карьеры. В этом году в Польше будут представлены 27 видов спорта, а также в четырех соревнования будут являться показательными. Дата проведения: с 20 по 30 июля.

Чемпионат мира по легкой атлетике



Главное событие в мире легкой атлетики состоится на Олимпийском стадионе Лондона. Данная арена является для нашей Ольги Рыпаковой счастливой. Именно там она в 2012 году стала олимпийской чемпионкой в тройном прыжке. Правда, как и всегда, в очередной раз она является единственной надеждой. Тенденция последних лет такова, что современная казахстанская легкая атлетика связывается только с именем Рыпаковой. Но, может быть, зажжется новая звезда? Дата проведения: с 5 по 13 августа.

Всемирная летняя Универсиада

На протяжении 11 дней в Тайбэе будут соперничать студенты в летних видах спорта. Программа соревнований представлена выступлениями в 21 виде спорта. По сравнению с программой Универсиады-2015 в Кванджу список пополнили роллер-спорт, тяжелая атлетика и ушу. Два года назад казахстанские студенты смогли занять 11-е место в медальном зачете (шесть золотых и четыре бронзовых медалей). Дата проведения: с 19 по 30 августа.

Чемпионат мира по дзюдо



Снова столица Венгрии - Будапешт - указана местом проведения крупного соревнования. На этот раз туда съедутся сильнейшие дзюдоисты, среди которых будут и казахстанские мастера. На прошлом мировом первенстве, прошедшем в Астане, сборная Казахстана завоевала две медали. Чемпионом мира стал Елдос Сметов, одержавший после победу на Олимпиаде. "Серебром" отметился Рустам Ибраев. Дата проведения: с 28 августа по 3 сентября.

Чемпионат мира по боксу

Грядущее первенство станет уже 19-м в истории любительского бокса. Местом проведения выбран немецкий город с богатыми боксерскими традициями - Гамбург. В 2015 году казахстанские мастера кожаной перчатки смогли завоевать лишь две медали. Серебряными призерами стали Данияр Елеусинов и Иван Дычко. Дата проведения будет объявлена позже. Приблизительно турнир состоится в конце августа или в сентябре.



Фото с сайтов Kfb.kz, Sportbox.ru, liveinternet.ru, XSPORT.ua, а также фото AFP©, Vesti.kz© 

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